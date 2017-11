Fiscal Superior: Todos hemos tenido parte de culpa de la corrupción

Oviedo, 6 nov (EFE).- "Todos hemos tenido parte de culpa de la corrupción, nadie denunciaba y se miró hacia otro lado", ha señalado hoy la Fiscal Superior del Principado de Asturias, María Esther Fernández García, tras recordar que buena parte de los delitos que ahora se investigan fueron cometidos hace años.

Durante su comparecencia en la Junta General para presentar la Memoria del Ministerio Público de 2016, la fiscal ha subrayado la "frustración" que le genera que se prolonguen durante años las instrucciones por este tipo de causas para cuya investigación la justicia tiene unos medios igual de escasos "que para todo".

Fernández García se ha mostrado convencida de que la mayor parte de los corruptos acaba sentándose en el banquillo y condenado -"el que la hace, la paga", ha apuntado- y ha reclamado que todas las Fiscalías tengan, como la de Anticorrupción, dieciocho meses para investigar casos de corrupción en vez de seis meses prorrogables.

En este sentido, a preguntas de Podemos, la Fiscal Superior ha recordado que, en la investigación abierta sobre presuntas irregularidades en los fondos para la formación en UGT-Asturias, el Ministerio Público vio como se iba agotando el tiempo disponible sin que el sindicato le facilitara la información requerida.

"Pedimos miles de diligencias y no nos facilitaron ni una y por eso lo judicializamos", ha señalado antes de incidir en que posteriormente el juzgado hizo "lo que consideró oportuno y conveniente" y determinó llevar a cabo una serie de detenciones y ordenar el registro de la sede del sindicato en Oviedo.

A su juicio, en ese caso no hubo ninguna privación de libertad ilegal y que no se puede dejar "la posible prueba de un delito en manos del que presuntamente lo ha cometido" dado que en un registro de ese tipo si se deja a los investigados libres "te pueden destruir todo....dicen que no lo van a hacer, pero no me puedo arriesgar".

Tras lamentar que no haya más denuncias y señalar que en no pocas ocasiones abre diligencias a partir de informaciones aparecidas en medios de comunicación, la Fiscal ha alertado, no obstante, contra determinadas denuncias que no buscan más que lograr presencia en los medios de comunicación con la apertura de diligencias.

Así, ha reclamado que el Ministerio Público pueda hacer una criba previa dado que, cuando se acumulan contra una determinada persona, en la mayoría de los casos la investigación acaba archivada.