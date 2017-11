La Fiscalía pide implicación al entorno de las víctimas de violencia machista

Oviedo, 6 nov (EFE).- La Fiscal Superior del Principado de Asturias, María Esther Fernández García, ha reclamado hoy una mayor colaboración del entorno de las víctimas de violencia machista al advertir de "la escasa o nula iniciativa de los familiares para denunciar".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de la Junta General para presentar la Memoria del Ministerio Público del año 2016, la Fiscal Superior ha advertido de que esta falta de implicación "dificulta enormemente la persecución de los hechos".

Por ello, ha dicho que es necesario "insistir en la necesidad de colaboración y compromiso de las personas que rodean a las víctimas" que puedan ser conocedoras se la situación de violencia de género.

Según los datos recogidos en la Memoria, el pasado año se dictaron en Asturias 442 sentencias condenatorias en materia de violencia de género y de acordaron 22 prisiones preventivas.

La Fiscal ha apuntado que el 73,3 por ciento de las causas incoadas por violencia doméstica lo fueron por maltrato ocasional y que únicamente se computaron 40 casos de maltrato habitual.

No obstante, ha advertido de que "la realidad demuestra" que en la mayor parte de los casos se está produciendo situaciones de continuo maltrato, "aunque no sean denunciadas por los familiares, que sólo acuden al Juzgado en casos extremos, y no tanto para que se condene a sus parientes, sino para buscar otro tipo de solución que apacigüe el conflicto".

Durante su intervención, Fernández también se ha referido al cierre logrado por sentencia, aún no firme, del club Model's de Siero por un delito contra los derechos de los trabajadores, en lo que ha considerado como "el inicio del camino para acabar con una situación histórica de abusos que es necesario erradicar".

Asimismo, ha llamado la atención sobre el incremento de las denuncias por delitos de amenazas y coacciones a través de medios informáticos, hasta un total de 30 durante todo el año, de las que 21 corresponden a "sextorsión", casos en los que los autores obtienen imágenes de las víctimas de contenido sexual y amenazan con difundirlas si no reciben una cantidad de dinero.

Fernández también ha subrayado que una de las prioridades del Ministerio Público es combatir los delitos de odio y discriminación, que "no sólo atacan y ponen en riesgo la seguridad individual, sino también la colectiva, y constituyen violaciones directas de los principios de libertad, igualdad, dignidad, democracia y respeto a los derechos humanos y las libertades públicas".

De acuerdo a la Memoria, la Fiscalía tramitó el pasado año 480 diligencias de investigación de las que el mayor número, 136, el 35,23 por ciento, correspondió a delitos relacionados con el medio ambiente y la ordenación del territorio e incendios, seguidos de un segundo bloque compuesto por los delitos contra la administración pública, con 40.

Las diligencias incoadas por la Fiscalía del Principado bajaron el pasado año un 37,1 por ciento, hasta 35.518, un descenso que Fernández ha atribuido a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) por la que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no remiten ya atestados sin autor conocido.

Esta reforma afectó especialmente a los delitos contra el patrimonio, cuyas diligencias se redujeron un 73,16 por ciento, hasta 7.350, sin que ello refleje "una disminución real de este tipo de delitos".

La reforma de la LECrim, que afecta de manera generalizada a los datos de todas las provincias, también explica el descenso de los sobreseimientos provisionales, que en Asturias bajaron un 47,6 por ciento, hasta 17.984.

El pasado año se tramitaron en Asturias 47.712 diligencias previas, resultado de la suma de las diligencias previas incoadas, más las reabiertas (612) y las pendientes de años anteriores (11.582).

Durante su intervención, Fernández ha reiterado la falta de personal en todas las fiscalías de la región y ha incidido en algunas carencias como la falta de conexión al sistema de notificaciones telemáticas Lexnet.

Asimismo, ha reivindicado la creación de la Fiscalía Provincial y de la nueva Oficina Fiscal y de la Unidad de Apoyo al Fiscal Superior, así como a la publicación de una nueva relación de puestos de trabajo (RTP) que establezca con claridad las funciones y requisitos de cada puesto de trabajo propio del Ministerio Público.