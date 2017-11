C's propone usar el dinero de la incineradora para evitar subida de las tasas

Oviedo, 8 nov (EFE).- El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Junta General, Nicanor García, ha propuesto hoy destinar parte del dinero que el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) tenía previsto emplear para la construcción de una incineradora para evitar que los costes derivados de las actuaciones del nuevo Plan de Residuos 2017-2024 afecten a la tasa de basuras de los ciudadanos.

En rueda de prensa, García ha presentado las alegaciones de la formación naranja al Plan de Residuos 2017-2024, que pasan por establecer un "modelo de consumo responsable, socialmente sostenible y respetuoso con el medio ambiente", que además ponga el foco en la prevención, el reciclaje, la reutilización de residuos y los tratamientos previos a la llegada de las basuras al vertedero.

El portavoz ha insistido en la formación en reciclaje; la reutilización de residuos, como sucede con los casos de las botellas de sidra, y en la "jerarquía del tratamiento de residuos", porque en 2020 tendrá que reciclarse el 50 por ciento de los residuos sólidos y ahora mismo Asturias está en el entorno del 15 por ciento en algunos ayuntamientos y del 25 por ciento en aquellos municipios en los que más se recicla.

Como medidas concretas, en el marco de las alegaciones a los principios rectores, Ciudadanos aboga por "marcar objetivos" y "avanzar en un reciclaje mínimo de un uno por ciento anual"; y apuesta por incentivar al consumidor que recicle y desincentivar o elevar la tarifa a aquellos usuarios o comunidades que no cumplan.

En materia de objetivos estratégicos, Cs propone construir plantas de reciclaje sectorial de tratamiento de basuras en Asturias con el fin de "generar puestos de trabajo y crear empleo" y García ha insistido en que la prevención es "clave".

En su intervención, García ha apostado por crear indicadores de tratamiento ambiental de residuos porque "el vertedero no es finito" y ha abogado por avanzar en I+D en materia de tecnologías para llevar a cabo la valorización de los residuos.

Tras señalar que el Plan del Gobierno autonómico prevé la quema de residuos en centrales térmicas o cementeras, el portavoz de Cs ha defendido que hay que adaptar la tecnología de estas plantas y "que no se queme ni un solo kilo de residuos hasta que no haya seguridad de que las emisiones a la atmósfera no tienen sustancias perjudiciales".

"Lo más barato es echar las basuras al vertedero, pero creemos que esa vía no es la correcta y que hay que tomar otra serie de medias, que es lo caro", ha defendido García, quien ha señalado que la recogida selectiva de residuos es más cara, pero ha rechazado que repercuta en el usuario final.

Por eso, ha propuesto emplear una parte del capital que Cogersa tenía previsto para la construcción de una incineradora, idea que se ha descartado en el nuevo Plan, para "abaratar los costes del proceso previo a la incineración", de manera que si se usa ese capital "no tendría que salir mucho más cara para el usuario final la tasa de basuras".

García ha explicado que se capitalizó Gogersa con el fin de erigir una incineradora, que ahora no se va a construir, y es "dinero de la tasa de basuras de todos los asturianos" que se debe emplear en los nuevos objetivos del Plan de Residuos, ya que "no se puede cargar todo sobre el usuario final".