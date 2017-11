Abogada de UE dice que exención fiscal a pequeños comercios no supone ventaja

Bruselas, 9 nov (EFE).- Los pequeños comercios en Cataluña, Aragón y Asturias que no están sujetos al Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC) no disfrutan de ventajas competitivas por ello, según las conclusiones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicadas hoy.

La abogada consideró que el IGEC, que grava las grandes superficies comerciales en Cataluña, Asturias y Aragón como compensación a su impacto territorial y medioambiental, no es contrario al derecho de la Unión y el hecho de que algunos pequeños comercios estén exentos no constituye una ayuda de Estado.

La letrada de la corte europea respondió así a un recurso presentado por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contra estas tres comunidades autónomas, en el que señalaban que las exenciones de este impuesto a favor de los pequeños comercios y las reducciones para algunos establecimientos especializados podrían considerarse ayudas de Estado.

La abogada general indicó que el impuesto en cuestión está "al servicio de la ordenación territorial y de la protección del medio ambiente", unos objetivos reconocidos por el TJUE como causas de justificación a una restricción de las libertades fundamentales.

"Los establecimientos comerciales deben participar en el coste de las externalidades negativas que generan de forma desproporcionada", señala el comunicado emitido por el TJUE, en el que se menciona como ejemplo una mayor afluencia de tráfico de clientes y proveedores que puede tener un impacto medioambiental.

"Un impuesto que grava en mayor medida a los establecimientos comerciales que generan mayor ruido y más emisiones a la atmósfera parece adecuado para incitar a operar a empresas de comercio minorista más pequeñas, las cuales generan menos emisiones individualmente consideradas", señala el TJUE.

Respecto a la posibilidad de que las exenciones sean consideradas ayudas de Estado, la letrada subrayó que los ingresos que genera el IGEC no se destinan a ayudas específicas, sino que "persiguen un objetivo de interés general y benefician al conjunto de la sociedad".

"La no sujeción al impuesto de los establecimientos comerciales pequeños no puede suponer una ayuda de Estado puesto que, entre otras cosas, no se les está aliviando de ninguna carga que debieran soportar normalmente", dijo la corte europea.

Estas conclusiones no son vinculantes para el TJUE a la hora de dictar sentencia.