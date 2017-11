Cascos duda de que la conexión por Pajares se haga por vías europeas

Oviedo, 10 nov (EFE).- El secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, ha señalado hoy que hasta ahora estaba convencido "de que podría viajar algún día a Asturias en un tren sobre vías europeas" pero que actualmente tiene sus dudas "de que ese sueño asturiano lo puedan hacer realidad mis hijos".

Álvarez-Cascos se ha pronunciado así durante la conferencia que ha pronunciado en el Seminario "Gerardo Turiel" del Bufete Mijares Abogados, titulada 'Las infraestructuras, clave para la competitividad, la convergencia y la cohesión de Asturias'.

El dirigente de Foro ha recordado que el 21 de noviembre se cumplirá el XX aniversario de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley que declaró prioritarias las obras de la Variante de Pajares.

Desde entonces, ha apuntado, la operación definitiva de sustracción a Asturias de su línea de alta velocidad la ejecutó el gobierno de Zapatero a partir de 2009 "con la complicidad de sus colegas asturianos para detenerla en fondo de saco en León, y cancelar su continuidad hacia Asturias".

A su juicio, la Variante de Pajares se ha convertido "en un símbolo para los asturianos", pero no es solamente un asunto de interés regional dado que están en juego, ha apuntado, "el Estado de Derecho, la cohesión territorial y la convergencia económica, que son asuntos esenciales para España y para los españoles".

En este sentido, ha incidido en que la convergencia europea no persigue solo unos objetivos de PIB per cápita dado que hace falta que los territorios converjan en bienestar y oportunidades, concretados en once objetivos, entre los que figura el 'Fomento del transporte sostenible y mejora de las infraestructuras de redes'".

Para Álvarez-Cascos, quienes repiten "el mantra" sobre el tráfico mixto de viajeros y mercancías forman parte "de la campaña anti Variante para no hablar del ancho UIC, como si no supieran que el tráfico mixto está previsto desde que se gestaron sus proyectos".

Además, ha defendido que el cambio que hizo posible "cambiar el rumbo de los acontecimientos en la Variante" se produjo gracias a la representación que los asturianos le dieron a Foro y a su Acuerdo de Coalición de 2015 y 2016 que permitió la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.