IU celebra que la UE respalde su postura sobre los impuestos ambientales

Oviedo, 10 nov (EFE).- El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, se ha mostrado hoy satisfecho por la postura de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en relación al impuesto sobre grandes superficies que, a su juicio, respalda el criterio de la coalición de impulsar tributos ambientales.

La abogada consideró ayer que el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC) que grava las grandes superficies comerciales en Cataluña, Asturias y Aragón por su impacto territorial y medioambiental no es contrario al derecho de la Unión y que los pequeños comercios que no están sujetos al mismo no disfrutan de ventajas competitivas por ello.

En declaraciones a los periodistas, Llamazares ha señalado que, de esta forma, la UE admite que dichos tributos "son de las comunidades autónomas" para afrontar sus necesidades sociales y ha recordado que el impuesto de grandes superficies ha permitido recaudar más de cien millones de euros desde 2002.

Tras esta decisión, ha avanzado que IU planteará "con más autoridad si cabe" la implantación de nuevos impuestos medioambientales pese a la "desconfianza" del Gobierno en una negociación presupuestaria que avanza "a un ritmo muy lento" y que debería abordar "ya" la cuestión de los ingresos y la política social.