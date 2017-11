César destaca la pegada de Sporting e incide en que su equipo no defiende mal

Valladolid, 10 nov (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Luis César Sampedro, se ha mostrado este viernes convencido de que su equipo está "por el buen camino", que no concede muchas ocasiones de gol y de cara al partido del próximo domingo en Gijón ha destacado la "gran pegada" que, a su juicio, tiene el Sporting.

"Hay que ser estables, no estoy de acuerdo con eso de que ya nos conocen, esto es muy largo y da muchas vueltas, la clasificación de segunda de hace un año no tuvo nada que ver con la definitiva", ha subrayado el técnico gallego quien, no obstante, ha precisado que en el fútbol "si no se gana, nadie te cree".

Luis César ha enviado un mensaje de "calma y tranquilidad" al entorno y ha insistido en reclamar estabilidad. "Sabemos en qué categoría y en qué jornada estamos y no podemos volvernos locos", ha precisado.

El entrenador pontevedrés ha hecho hincapié en que los números reflejan que su equipo evoluciona por el camino correcto, aunque ha lamentado "la falta de puntería" en los últimos partidos, sobre todo en la derrota ante el Nástic (0-3) y también ha reconocido que "hay que pulir esos detalles que hacen que, a la mínima, nos marquen un gol".

"No me gusta conceder tantos goles, pero todos los equipos de la categoría conceden dos o tres ocasiones de gol como mínimo en cada partido", ha recalcado el técnico.

En su opinión, será necesario estar mucho más acertado a la hora de transformar las ocasiones de gol en El Molinón. "El Sporting de Gijón es un buen equipo llamado a estar arriba, como nosotros, y en este partido creo que es muy importante ponerse por delante en el marcador", ha subrayado Luis César, quien ha agregado: "Los puntos que tenemos son muy merecidos, no tenemos ninguno de más".

El técnico, que ha admitido que hará cambios en el once inicial ante los asturianos, ha insistido en la necesidad de que su equipo esté formado por "once guerreros" en lo defensivo y "acierte más" con la portería rival.

Precisamente, centros y remates han predominado en la sesión de entrenamiento de este viernes, en la que los únicos ausentes han sido "el tocado" Asier Villalibre y, además, Sulayman y Gianniotas, concentrados con sus respectivas selecciones.

Por otro lado, el Real Valladolid y Anuar han alcanzado un acuerdo para la renovación hasta 2020 del contrato que une a ambas partes desde 2008, cuando el ceutí llegó a las categorías inferiores

El contrato recoge una cláusula por la que el acuerdo se puede ampliar una temporada más para que el canterano continúe su camino en el primer equipo blanquivioleta hasta 2021.