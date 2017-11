Una exposición en Avilés resalta la faceta de Francis Bacon como dibujante

Avilés, 10 nov (EFE).- El Centro Cultural Oscar Niemeyer, de Avilés, alberga desde hoy una exposición de dibujos de Francis Bacon, la mayor de este tipo organizado hasta la fecha y que constata, según el crítico y comisario de la muestra Fernando Castro, que "es absurdo" decir que el artista dublinés no dibujaba.

"Decir que no dibujaba es absurdo porque cuando uno mira sus cuadros, cualquiera de las grandes telas, hay dibujo, hay una estructuración, incluso la ideología estética que defendía, que pareciera que fuera un pintor visceral, se contradice con lo que vemos en la imágenes, que es un pintor que define la figura, la dibuja, la perfila", ha concretado Castro.

Se trata de la exposición más completa realizada hasta el momento de dibujos de Bacon, uno de los grandes maestros de la pintura del siglo XX, del que se podrán ver 73 trabajos a lápiz, pastel y collage.

Fernando Castro volvió a la fuente de esa aseveración predominante de que Bacon no pintaba, que tiene su origen en las míticas conversaciones entre él y el crítico David Sylvester, en las que no se llega a decir exactamente eso.

"Le pregunta Sylvester si hace esquemas o dibujos preparatorios para sus cuadros y le contesta que no, que no lo ha hecho nunca y que no quiere hacerlo; entonces, es muy diferente decir que no hace esquemas para los cuadros a decir que no dibujara", ha aclarado.

La de Avilés no es solamente la muestra más grande que se haya organizado con dibujos de Bacon si no que incorpora veinte piezas inéditas en España, y dos de ellas son las más grandes que se conocen de él.

"Eso es algo que va a sorprender al público, porque hay dibujos que son más grandes que sus cuadros. Una es una gran cabeza y la otra una enorme crucifixión", ha adelantado.

El comisario de la muestra cree que el Niemeyer, concretamente la Cúpula del complejo avilesino, "le sienta bien a la obra de Bacon" porque los dos artistas dialogan desde sus respectivos lenguajes pictórico y arquitectónico.

Castro conoció al genio brasileño y en varias ocasiones que se quejó ante él de las dificultades que ofrece su obra, con sus curvas y sus peculiares espacios, para encajar muestras, como asegura que le sucedió en todos los museos que llevan su firma.

"En cada uno de ellos las he pasado negras y él siempre me decía que no hacía más que quejarme", bromea, aunque, por otra parte, reconoce que quiere que el público se lo pase tan bien cómo él creando estos montajes. Y Avilés, como reto, no ha sido una excepción.

"Bacon es un pintor de los cuerpos sometidos a una sexualidad que les lleva a la angustia, al suicidio y a la muerte, mientras Niemeyer en un arquitecto de la sensualidad del cuerpo y se acerca más a la corporalidad", ha indicado.

Castro también se ha pronunciado sobre los largos procesos judiciales habidos en torno a la autenticidad de los dibujos, y ha asegurado que todavía se mantiene la polémica, aunque los que la cuestionan nunca han ganado un juicio.

"Para los vendedores de cuadros de Bacon es un poco tremendo que aparezcan tantos dibujos y encima de gran formato, porque para que las cotizaciones de los grandes artistas se mantengan tiene que mantenerse la ficción de que los bienes son escasos", ha declarado Castro, aunque precisa que la Fundación no ha sacado estos fondos para comercializarlos.

"Fran©is Ba©on. La ©uestión del dibujo" es el título de esta nueva exposición que se podrá visitar en la Cúpula del Niemeyer hasta el 8 de abril de 2018 gracias a los fondos de "The Francis Bacon Collection of the Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino".