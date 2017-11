Somos Avilés dice que el cambio del ROM "es un rescate a la democracia"

Avilés, 10 nov (EFE).- El portavoz de Somos Avilés, David Salcines, ha declarado hoy que el cambio que se propone para el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) no es un asedio al Gobierno Local, tal como sostiene su portavoz, Luis Fernández Huerga, "sino un rescate a la democracia".

"El ROM no sólo es un documento técnico y administrativo sino que también determina la calidad democrática que existe en un ayuntamiento, ya que lo que está en discusión es, por un lado, que quede garantizada la labor del gobierno pero, por otro, también, la de los derechos de los grupos de la oposición y de la ciudadanía", ha indicado.

El portavoz de la formación morada recalca que la soberanía de la ciudad reside en el pleno municipal "y, por lo tanto, resulta de vital importancia desde un punto de vista democrático que el Ayuntamiento se regule adecuadamente para garantizar dicha calidad democrática".

"Después de dos años de espera, el PSOE no puede ahora desvincularse del borrador que nos presenta porque no resulta creíble para nadie que el gobierno municipal no haya tenido ni arte ni parte en este borrador", ha indicado Salcines, que añade que "sería una irresponsabilidad manifiesta que ante un documento de la importancia de un reglamento municipal orgánico, no haya aportado nada, como pretenden insinuar".

En su opinión, "para ser un documento neutro como trata de vender el PSOE, después del rechazo unánime del conjunto de los grupos de la oposición, resulta llamativo que las principales modificaciones que se introducen sobre el ROM actual, sean aquellas que limitan aún más las funciones y el trabajo de los grupos municipales".

David Salcines ha señalado que, si tal como afirma el PSOE, éste no es su borrador, se pregunta cuáles son entonces sus propuestas.

"El portavoz del PSOE juega a la ceremonia de la confusión porque con la redacción actual de borrador, el único asedio que se plantea es a la calidad democrática de nuestra ciudad", ha declarado el portavoz de Somos.