Somos acusa al PSOE de Avilés de evitar la cuestión de género en presupuestos

Avilés, 13 nov (EFE).- El grupo municipal de Somos Avilés ha denunciado hoy que hace más de un mes que registró una propuesta para desarrollar en el Consejo de la Mujer relacionada con el impacto de género de los próximos presupuestos municipales "y ni siquiera se ha incluido en el orden del día para que pueda ser debatida".

Somos considera "inadmisible" esta negativa del gobierno a que se puedan hacer propuestas de trabajo al Consejo de la Mujer.

"Nuestro grupo no sólo presentó la propuesta en tiempo y forma, si no que preguntó por ella también en el último pleno, dado que no habíamos tenido ninguna comunicación al respecto y tampoco en ese caso obtuvimos una respuesta clara", lamenta la formación morada.

En su opinión, "nuevamente el gobierno socialista trata de dificultar el trabajo de los grupos municipales.

"Sin embargo, esta vez tiene un matiz añadido, ya que con esta actitud censora está impidiendo que el resto de entidades representadas en el Consejo de la Mujer pueda ser informado y opinar sobre un tema de suma importancia para la ciudad, los presupuestos municipales y su influencia en la cuestión de género", asegura Somos.