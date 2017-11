Barbón comparte el discurso de Fernández y ofertas de diálogo a la izquierda

Oviedo, 14 nov (EFE).- El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha dicho hoy que comparte el discurso, las ofertas de diálogo y llamadas al consenso con las fuerzas de la izquierda que ha lanzado hoy el presidente del Principado, Javier Fernández.

"Había una idea fuerza que recorrió todo su discurso: la apelación permanente al diálogo", ha señalado Barbón tras escuchar desde la tribuna de invitados de la Junta General del Principado el discurso con el que Javier Fernández ha iniciado hoy el debate de orientación política.

Según Barbón, el presidente ha tenido gestos con las fuerzas de la izquierdas en el área metropotina, las escuelas de cero a tres años o la creación de la unidad anticorrupción, "mensajes de voluntad real de afrontar lo que resta de legislatura con ese diálogo"

El presidente del Principado también ha trasladado, según Barbón, la idea que los 14 diputados socialistas en una Cámara con 45 escaños no son suficientes para adoptar medidas importantes para lo que resta de legislatura, especialmente para abordar cuestiones como la financiación y los presupuestos.

Sobre este punto, ha afirmado que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa una "propuesta trampa" porque ofrece un pacto presupuestario a cambio de una bajada de la presión fiscal "que es inadmisible" porque pone en riesgo la pervivencia del estado del bienestar.

Frente a esa propuesta, Barbón ha trasladado la necesidad de que PSOE, Podemos e IU se pongan de acuerdo y que no defrauden a la ciudadanía, que no entendería que con 28 diputados no sean capaces de afrontar un cambio legislativo y de llegar a acuerdos.

Ante las críticas de la oposición a la falta de concreción en las ofertas de consenso lanzadas por el presidente asturiano y a la falta de autocrítica, Barbón ha dicho que él ve "datos certeros, donde la oposición ve autocomplacencia" y que en cuestiones como la escuela de cero a tres años, el detalle debe llevarse a cabo en la negociación de los presupuestos.

El portavoz socialista en la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Líndez, también ha hecho un llamamiento para construir una Asturias mejor y se ha mostrado convencido de que "hay elementos suficientes" compartidos con Podemos e IU para dejar de lado aquello que les diferencia y lograr un acuerdo.