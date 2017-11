El PP dice que J. Fernández ha entregado Asturias a Podemos a precio de saldo

Oviedo, 15 nov (EFE).- "El presidente del Principado, Javier Fernández, ha entregado Asturias a la radicalidad de Podemos a precio de saldo", según ha asegurado hoy la portavoz del PP, Mercedes Fernández, en la segunda sesión del debate sobre el estado de la región que se celebra hoy en la Junta General del Principado.

La presidenta del PP se refería así a la intervención -"un timo de discurso"- con el que el jefe del Ejecutivo asturiano inició ayer este pleno, en el que ofreció a los grupos de la izquierda la posibilidad de llegar a acuerdos y consensos para lo que resta de legislatura.

"Ayer fue un día penoso para Asturias, que tiene derecho a un optimismo del que usted carece, a obtener las respuestas que no quiere o no sabe dar, que no se merece seguir retrocediendo en los furgones de cola ni un gobierno a la deriva", ha afirmado la presidenta de los populares asturianos.

En su opinión, el presidente del Principado ha entregado a la formación morada "los 19 meses que quedan de legislatura", a pesar de que la mayoría de los asturianos quieren políticas moderadas y sin estridencias, lejos del radicalismo de Podemos.

La portavoz popular, que llegó a referirse al jefe del Ejecutivo como "diputado Fernández, porque no merece el título de presidente", le ha pedido que se marche porque los 19 meses que restan de legislatura "son demasiados para hacer lo que esbozó ayer: una unidad anticorrupción y la extensión de la educación de cero a tres años".

"Aquí el problema es el presidente, que no lidera", ha incidido la presidenta del PP asturiano, que ha insistido en que "Asturias no se merece el entreguismo a la radicalidad del que hizo ayer gala" de forma "barata, inadecuada e impropia".

En su opinión, ha quedado claro que "el Gobierno no tiene ideas y que está entregado a la radicalidad de Podemos" porque lo único que ofreció fue una unidad de anticorrupción y un acuerdo en materia de educación infantil "cuando los asturianos esperan respuestas y alternativas".

"A los que sentimos España, y sobre todo a los que sentimos Asturias, se nos heló ayer la sangre", ha añadido Mercedes Fernández tras señalar que no se entiende que se entregue a Podemos a cambio de dos cuestiones en las que es posible el acuerdo "desde la moderación y la centralidad" y sin necesidad de entregar Asturias "a una fuerza radical y extremista sin ningún miramiento".

La portavoz popular ha centrado buena parte de sus críticas en la gestión que está haciendo el Gobierno regional en la educación, la lista de espera sanitarias o el salario social que, en su opinión, ha sido objeto de una "gestión lamentable" que ha hecho que siga creciendo "de forma estrepitosa".

Fernández ha criticado también la posición que mantiene ahora el PSOE en cuanto al asturiano porque, en su opinión, en Asturias casi nadie quiere la cooficialidad de la lengua, "que no se necesita para nada".

En su opinión, este Gobierno es "un desastre gestionando lo público y el interés general, porque no saben o porque no quieren", y debe revisar las subvenciones en materia de empleo porque "matan la iniciativa y no sirven para crear, sino para adormecerse en muchas ocasiones".

La presidenta de los populares asturianos ha recordado además que ha sido con el PP con quien el PSOE ha pactado los presupuestos de los años 2015 y 2017 "porque queremos Asturias" y porque "a un mal gobierno debe enfrentarse una oposición razonable".