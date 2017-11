Fernández amplía oferta a Podemos pero le pide "poner los pies en el suelo"

Oviedo, 15 nov (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha ampliado hoy al ámbito de la vivienda su oferta de pacto presupuestario a Podemos, que incluía la ampliación del ciclo educativo de 0 a 3 años y la Unidad Anticorrupción, a la vez que ha reclamado a la formación morada que ponga "los pies en el suelo".

En su respuesta a la intervención en la segunda jornada del debate sobre el estado de la región del portavoz de Podemos, Emilio León, Fernández ha asegurado que está dispuesto a explorar si es posible, como pide esa formación, duplicar hasta el año 2030 el parque de viviendas públicas del Principado.

Tras defender la gestión de su Gobierno en ese ámbito y reconocer que, pese a dedicarle 22 millones de euros anuales, sigue sin ser suficiente, el jefe del Ejecutivo ha considerado también "insatisfactoria" la situación del primer ciclo de educación infantil consorciado hasta ahora con los ayuntamientos.

Frente a la petición de convertir en público este ciclo y de hacerlo universal y gratuito, el jefe del Ejecutivo ha señalado que está dispuesto a hablar con Podemos para hacer "lo que se pueda" y a aportar más recursos que los once millones anuales que se destinan ahora para lograr que el modelo que se ponga en marcha "funcione" y sirva realmente para conciliar la vida familiar y laboral.

También en cuanto a la Unidad Anticorrupción planteada por Podemos, Fernández ha reiterado su disposición a aceptarla aunque ha mostrado su preocupación por el coste que conllevaría.

"El mundo es como es, conviene tener los pies en el suelo", ha apuntado el presidente asturiano tras pedir a Podemos que aplique ese criterio a la hora de definir su política energética y asuma que la postura de su grupo sobre el adelanto de la descarbonización y el incremento del uso de energías renovables tiene consecuencias económicas "para luego decir que no hay industria que defender".

Para Fernández, Asturias "si que tiene industria que defender, hay que defenderla y ustedes deberían ayudar y no lo están haciendo" ha señalado tras recordar que el cierre de todas las térmicas conllevaría una pérdida de actividad en los puertos asturianos y reduciría notablemente la actividad del sector del transporte.

Además, ha reclamado del partido morado que diga qué piensa del futuro modelo de financiación autonómica que se pacte en un momento en el que se afronta la deriva independentista en Cataluña dado que podría incrementar las desigualdades entre comunidades.

"No tengo ninguna obsesión catalana, hablo de lo que puede ocurrir", ha apuntado tras emplazar a León, que le ha reprochado que permitiera la investidura de Mariano Rajoy, que explique ahora si se podía o no pactar con los nacionalistas y si son o no distintos a como eran hace un año cuando Fernández alertó del riesgo que suponía la deriva de Cataluña en un momento de inestabilidad política.