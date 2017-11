Fernández confía en que la oficialidad del asturiano no conlleve imposición

Oviedo, 15 nov (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, se ha mostrado hoy confiado en que quienes impulsen finalmente la cooficialidad del asturiano expliquen el modelo que piensan aplicar y que, si se lleva a cabo, se haga sin imposición.

"Supongo que no se va a promover que una lengua tenga hablantes obligatorios, no creo que una lengua por ser cooficial exija imposición", ha apuntado tras advertir de que, en cualquier caso, lo que sí conlleva esa medida son "obligaciones".

Fernández se ha expresado así en su respuesta a la intervención del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, en el debate sobre el estado de la región, al que ha asegurado que tiene una opinión sobre el asturiano diferente a la suya y que considera "legítimo" que su partido cambiara de postura sobre una cuestión tan "relevante".

No obstante, ha reiterado que en esta legislatura no irá más allá de lo que incluía su programa electoral de 2015 y ha alertado de que instalar una lengua en el seno de una sociedad "conlleva obligaciones para algunos agentes y eso hay que decirlo" y deberán explicarlo quienes concurran a las urnas en 2019 con esa propuesta.

Tras haber dedicado ayer apenas dos párrafos a esta cuestión en el discurso con el que abrió el debate, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado también convencido de que la oficialidad no sería un impulso para "no se sabe qué nacionalismo astur", pero que no se puede obviar que "hay minorías que piensan menos en el asturiano como elemento de comunicación que como elemento de identidad".

A su juicio, la asturianía, incluida la del conjunto de partidos políticos, "no puede asentarse en un asunto tan polémico" sobre el que una parte de la sociedad no respalda y dado que, de aplicar la cooficialidad en su grado extremo, generaría entre otras cuestiones "lentitud en los procesos burocráticos" en la administración.

"Me parece muy legítimo que se plantee (la oficialidad) por determinados partidos", ha apuntado tras pedir también que no se olvide que hace años hubo gente en Asturias que defendía que el Principado formaba parte "de las ocho naciones celtas".