XSP acusa a Foro de hacer trampas para no municipalizar la Ayuda a Domicilio

Gijón, 16 nov (EFE).- La concejala de Xixón sí Puede Nuria Rodríguez ha acusado hoy al gobierno local de "hacer trampas" para evitar municipalizar el servicio de Ayuda a Domicilio.

"Si el equipo de gobierno quiere hacer creer que las trabajadoras pueden subrogarse únicamente con el convenio del Ayuntamiento está haciendo trampas porque la ley permite otras posibilidades", ha señalado tras asegurar que no se les ha dado respuesta a ninguna de las preguntas que han formulado sobre este tema.

"No nos han dado ninguna explicación sobre si nuestros cálculos son correctos o no o de si la empresa obtiene suficiente beneficio como para no tener la tentación de conseguir más beneficio a costa del arrastre de horas de las trabajadoras", ha destacado.

Rodríguez ha dicho que otro de los puntos que no se ha aclarado es si las empresas están cumpliendo el contrato o el convenio del sector, ya que ha tenido acceso al cuadrante de horarios de una trabajadora en la que no se incluyen ni cinco minutos de descanso en toda la jornada laboral.

Ha recordado que la Ley 9/2917 de Contratos del Sector Público, establece que el incumplimiento de los convenios colectivos en vigor es una de las causas de resolución del contrato.

La edil ha explicado que algunos de estos Incumplimientos no son denunciados por las trabajadoras por temor a perder el empleo.

"Por tanto, que no vengan con demagogias baratas de que no hay notificación, porque tampoco la van a tener, por lo que exigimos al Gobierno que verifique que se cumple toda la normativa,", ha afirmado.

Rodríguez ha anunciado que XsP pedirá que las empresas justifiquen las mejoras por las cuales les fue adjudicado el contrato ya que no tiene constancia de que las trabajadoras hayan recibido las tablets de las que se habla en el contrato; que se hayan ofrecido a los usuarios los servicios incluidos en el pliego o que se justifiquen los cursos de formación para las trabajadoras.

"Tampoco se ha obtenido respuesta sobre cuál sería el coste de crear una empresa municipal de servicios con el convenio actual de las trabajadoras o si hay una ley que impida la creación de una empresa múltiple de servicios", ha añadido.