Una cinta argentina abre un maratón de 177 películas en el Festival de Gijón

Gijón, 16 nov (EFE).- "El futuro que viene", primer largometraje de la directora argentina Constanza Novick en el que narra los entresijos de la amistad entre dos mujeres, abrirá mañana un maratón de 177 películas que se proyectarán en la 55 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón.

Bajo la batuta de Alejandro Díaz Castaño, que se estrena como director del certamen, se ha elaborado una programación récord en numero de proyecciones con veintiséis estrenos mundiales, cuatro europeos y medio centenar de películas dirigidas por mujeres.

La sección oficial, plato fuerte del festival, en la que quince largometrajes competirán por el palmarés y se exhibirán otros dos fuera de concurso, comenzará mañana en el Teatro Jovellanos tras la gala inaugural.

Presentada por el artista Rodrigo Cuevas y la periodista Sonia Avellaneda, la tradicional ceremonia que da el pistoletazo de salida al festival será el marco en el que se entregarán el Premio de Honor al realizador estadounidense Whit Stillman y el Nacional de Cinematografía Nacho Martínez a la actriz Verónica Forqué.

Durante la gala también se dará a conocer el ganador del premio SGAE de Guión "Julio Alejandro" 2017, cuyos finalistas son Jorge Guerrero, con "Just Play", Marina Szereszevsky, con "Empieza el baile", y Jorge Yúdice y Zebina Guerra, con "Cómo cazar a un gnomo".

El jurado internacional, que decidirá los premios al mejor largometraje y mejores interpretaciones masculina y femenina, entre otros, estará presidido por el propio Whit Stillman.

Todos los largometrajes de la sección oficial se verán por primera vez en España en el Festival de Gijón, algunos de ellos de directores de reconocida fama como Paul Vecchiali, Eugène Green, Marc Recha, Ruth Mader, Arnaud Desplechin, Bruno Dumont, Petra Biondina Volpe, Abel Ferrara o Hong Sang-soo.

Los programadores han incluido el documental "Did You Wonder Who Fired the Gun", del estadounidense Travis Wilkerson, en el que investiga el caso real del asesinato cometido por su abuelo que mató a un ciudadano afroamericano desarmado en un remoto pueblo de Alabama hace setenta años.

También competirá el tercer largometraje del director búlgaro Stephan Komandarev, "Destinos", una historia cotidiana de cinco taxistas de Sofía; y "El orden divino", de Petra Biondina Volpe, que obtuvo el Premio del Público y a la Mejor Actriz en el Festival de Tribeca y será la candidata suiza a los Oscar.

El director francés Eugène Green presentará la premier mundial de su última obra, "En attendant les barbares", sobre la transculturación europea bajo la influencia norteamericana; y su compatriota Bruno Dummont competirá con "Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc", que desmitifica la figura de Juana de Arco.

El cine español estará representado en la sección oficial con "La vida lliure", de Marc Recha, que ha enfocado su cámara a una historia sobre el paso de la infancia a la madurez rodada en la isla de Menorca y ambientada a principios del siglo XX.

Otra directora argentina, Julia Solomonoff, será la encargada de cerrar la sección oficial, aunque fuera de concurso, con la coproducción española "Nadie nos mira", que le valió a Guillermo Pfening para alzarse con el premio a la mejor actuación masculina en el Tribeca Film Festival.

Dieciséis obras de autores de cuatro continentes participarán en la sección oficial de cortometrajes, cinco de ellas producciones españolas, en una selección en la que se ha buscado combinar la participación de artistas consagrados y de nuevos valores, según ha informado la organización.

El jurado de los cortometrajes a competición estará formado por la subdirectora del Festival de San Sebastián Maialen Beloki y el programador del Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, Laurent Crouzeix.

Se han programado mas de 80 encuentros del público con directores y actividades paralelas, algunas de ellas en cooperación con Laboral Cinemateca.

La organización del certamen ha cambiado este año el diseño de los trofeos que se entregan a los premiados que será un botón de encendido de un aparato electrónico que representa un ojo, elaborado en sistema 3D, en lugar de la tradicional reproducción en miniatura de una butaca de cine.