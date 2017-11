El seleccionador islandés seguirá "observando" al oviedista Johannesson

Oviedo, 15 nov (EFE).- El jugador del Real Oviedo Diegui Johannesson ha calificado hoy de experiencia maravillosa su convocatoria con la selección islandesa y, aunque no quiere hacerse ilusiones con la posibilidad de ir al Mundial de Rusia 2018, sabe que el seleccionador, Heimir Hallgrímsson seguirá observándole de cara a contar con él para la cita mundialista.

"Ha sido inolvidable, nunca se sabe a lo que puede llegar uno y yo he tenido suerte. es el país de mi padre y está orgulloso de mí. Los compañeros me han acogido muy bien y el seleccionador se preocupaba de explicarme la táctica y lo que quería de un lateral como yo", ha comentado el defensa, que a diferencia de sus compañeros hablaba en inglés con el entrenador.

El internacional islandés ha confesado que en una de las últimas charlas con Hallgrímsson éste le avanzó su intención de seguir "observando" su trabajo en el Real Oviedo, donde espera que continúe "haciéndolo bien".

"Ahora, con esta segunda convocatoria, ves más opciones de poder ir al Mundial, pero no puedes pensar en eso porque quedan muchos meses y lo que tengo que hacer es seguir trabajando con mi club, que es lo que cuenta: si el equipo va hacia arriba y vienen los resultados, todos saldremos beneficiados", ha comentado el de Villaviciosa.

Johannesson ha destacado las enormes diferencias entre el juego del combinado islandés y el Real Oviedo y ha señalado que el carácter defensivo del equipo escandinavo es más "rocoso y trabajado" al ser prioritario siempre cerrar filas atrás y atacar sólo si se ven muchas opciones.

El oviedista llegó algo cansado a la concentración en Doha (Qatar), donde se disputaron los dos amistosos ante República Checa y Qatar, pero ha vuelto con las pilas cargadas tras jugar 74 minutos con su selección y esta misma mañana se ha puesto a disposición del técnico azul, Juan Antonio Anquela.

"Al primer partido llegué cansado pero muy contento por volver a debutar con Islandia y en el segundo me encontré bien. Cubrí a Afif -ex jugador del Sporting de Gijón- y jugué ante una selección que me sorprendió para bien ante la que al final empatamos en un partido trabado y con nosotros muy bien plantados", ha analizado.

Johannesson, que se perdió parte del partido de su equipo ante el Nástic por una charla técnica, sufrió hasta el minuto 70 de encuentro y se enteró de la victoria de los azules a través del teléfono, tres puntos que le pusieron "muy contento" tras el disgusto de ver a los tarraconenses por delante al principio del partido.