El TC desestima el recurso contra la modificación de la Ley de Montes

Oviedo, 17 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados de Unidos Podemos contra la modificación de la Ley de Montes del Principado que suprimió los acotamientos al pastoreo en terrenos quemados por incendios forestales.

Unidos Podemos promovió el recurso por considerar que la ley asturiana entraba en contradicción con la norma estatal y que no cumplía con los estándares mínimos de protección ambiental, si bien el Constitucional dice no apreciar "un patente retroceso en el grado de protección", puesto que se mantiene la prohibición en determinados casos.

Además, incide en que la normativa básica estatal suprimió el carácter obligatorio del acotamiento temporal del pastoreo en los terrenos afectados por un incendio.

La sentencia argumenta que antes de la modificación de la Ley de Montes del Principado "no existía en el ordenamiento jurídico estatal o asturiano una prohibición absoluta e incondicional del pastoreo en terrenos forestales incendiados", puesto que era "una prohibición temporalmente limitada y de carácter relativo".

Se trataba de "una prohibición que tenía una duración mínima de un año y se extendía por el tiempo necesario para la regeneración", y además "con reserva de autorización, pues la prohibición podía levantarse incluso antes mediante autorización expresa del órgano competente".

El Constitucional considera que la modificación normativa "no introduce una mera regla de sentido contrario a la establecida en 2004", puesto que "sigue prohibiendo el pastoreo en los mismos términos que antes (temporalidad mínima de un año y reserva de dispensa) en los bosques o montes arbolados incendiados y solo elimina la prohibición temporal con respecto a los demás terrenos forestales".

En esta última categoría, recuerda el TC, se incluyen terrenos en los que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas; bosques de ribera; terrenos yermos, roquedos y arenales; terrenos baldíos colindantes con los montes o enclavados en ellos; terrenos declarados adecuados por plan para la forestación o reforestación; y terrenos en los que la actividad agrícola haya sido abandonada durante un plazo igual o superior a diez años y hayan sido declarados recuperables para fines forestales.

De este modo, concluye la sentencia, "la norma que prohíbe el pastoreo se mantiene intacta para todo el bosque o monte arbolado".

El Constitucional incide en que el bosque o monte arbolado constituye una parte importante de la superficie forestal de Asturias, al ocupar 451.000 hectáreas de las 765.000 hectáreas de superficie forestal, lo que implica el 42,5 de la superficie total de la Comunidad Autónoma.

Además, recuerda que se siguen prohibiendo, también temporalmente, los demás aprovechamientos y actividades incompatibles con la regeneración de los montes incendiados.

El TC apunta que no le corresponde determinar "si, atendiendo a las condiciones del suelo, la vegetación, la orografía y la ganadería" de la región, "la autorización del pastoreo en los terrenos forestales incendiados distintos de los bosques o montes arbolados es una medida adecuada o no para la regeneración del monte incendiado en general y de la cubierta vegetal en particular en la superficie no arbolada".

La sentencia no emite un "juicio de eficacia ni de acierto técnico sobre la legislación impugnada, sino un juicio específico sobre el cumplimiento del deber de no propiciar la destrucción o degradación del medio ambiente".

Desde esta perspectiva, y considerando los elementos normativos expuestos, el TC dice no apreciar "un patente retroceso en el grado de protección que se ha alcanzado tras décadas de intervención tuitiva".

La modificación de la norma fue aprobada por el Parlamento asturiano el pasado 24 de marzo a propuesta del PP y con el apoyo del resto de los grupos, a excepción de Podemos.

La modificación de la Ley de Montes también ha sido recurrida ante el Constitucional por el Defensor del Pueblo.