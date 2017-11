Fernández a Podemos: Ahí sigue la mano tendida, a ver si es posible esta vez

Oviedo, 17 nov (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha vuelto a incidir hoy en que el Gobierno regional mantiene la "mano tendida" a Podemos para tratar de cerrar un acuerdo que permita aprobar los presupuestos regionales del próximo año.

"Ahí está la mano tendida, a ver si es posible conseguirlo esta vez", ha señalado el jefe del Ejecutivo asturiano al término de la tercera y última sesión del debate de orientación política que esta semana se ha celebrado en la Junta General del Principado.

Este pleno, más conocido como el debate sobre el estado de la región, ha concluido hoy con la votación de las propuestas de resolución, también de los socialistas, que han sido apoyadas en su gran mayoría por la formación morada.

No obstante, Javier Fernández ha señalado que tiene que ver aún las resoluciones aprobadas y con qué apoyos para poder decir si de verdad hay un acercamiento entre socialistas y la formación morada, aunque ha dicho que se congratularía de que así fuese.

"No lo sé", ha sido también su respuesta al ser preguntado si ese pacto presupuestario con los partidos de la izquierda está hoy más cerca, tras lo vivido en los tres días durante los que se ha sucedido el debate y en cuya primer sesión tendió la mano a Podemos e IU para poder cerrar un acuerdo.

Según Fernández, mantienen esa mano tendida "para hacer algo que sea posible hacer, racional y teniendo en cuenta nuestras posibilidades".

"Ahora no depende todo de nosotros", ha añadido el dirigente socialista para quien el debate de orientación política ha girado sobre lo "esperado y esencial: el empleo y el crecimiento, la demografía y la calidad de los servicios públicos".

Sobre esos asuntos ha sobrevolado, "porque es imprescindible para que salgan adelante estas cuestiones, la financiación autonómica", ha destacado el presidente, para quien hay cuatro o cinco asuntos de trascendencia que van más allá de esta legislatura sobre los que es fundamental que haya entendimiento.

En cuanto a la cooficialidad del asturiano, ha vuelto a señalar que esta legislatura no se va a plantear porque el PSOE no lo llevaba en su programa y porque es un asunto lo suficientemente sensible como para que un partido serio plantee en su programa cómo quiere hacerlo.