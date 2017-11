López lamenta que Somos "dispare contra el acuerdo" de la comisión Aquagest

Oviedo, 17 nov (EFE).- El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha lamentado hoy que, mientras los tres grupos que conforman el equipo de gobierno (PSOE, Somos e IU) estaban negociando un documento de consenso sobre las conclusiones de la comisión de investigación sobre Aquagest, Somos estuviera "disparando contra ese acuerdo".

En rueda de prensa en la sede del Ayuntamiento de Oviedo, el alcalde ha señalado que "resulta casi imposible tratar de entender las causas de la escandalera" generada en torno a las conclusiones de la comisión de investigación de Aquagest, y que una comisión de investigación se convierta en un "instrumento de acoso a un equipo de gobierno".

El alcalde se refería así a "la cadena de declaraciones desafortunadas" que en los últimos días se han lanzado desde Podemos y Somos sobre la posición del PSOE en torno a las conclusiones de la comisión de investigación.

A su juicio, ese tipo "de interferencias ruidosas afectan al propio espíritu de las conclusiones de la comisión", ya que "si no surgen de un consenso quien da ese mensaje de división está, de forma indirecta, agrediendo a la propia solidez de las conclusiones".

El alcalde, que ha comparecido en rueda de prensa junto a los ediles Ricardo Fernández y Diego Valiño, ha relatado que cuando el miércoles PSOE, IU y Somos estaban negociando un documento de consenso "al mismo tiempo fuera del Ayuntamiento, a nivel regional, se estaba disparando contra ese acuerdo".

Ayer jueves, ha continuado, la presidenta de la comisión y edil de Somos, Ana Taboada, les trasladó que había "prácticamente consenso" en torno a las conclusiones, lo que le llevó a convocar una reunión este viernes para cerrarlas, pero ese mismo día ocurrieron "otros hechos que disparan contra ese consenso".

"Son hechos que como alcalde me preocupan. La ética en política es muy importante, la lealtad es muy importante", ha remarcado el regidor, quien ha avanzado que, no obstante, van a continuar con su "lealtad, mesura y prudencia, porque Oviedo está por encima de todo".

En su intervención, ha afirmado que en los últimos meses observa "un cambio en los comportamientos" que le preocupa y ha citado el debate sobre el auditorio, que ya está encauzado, y el de los presupuestos para 2018, en el que "se utilizó una artimaña para tratar de presionar, forzar y generar inestabilidad".

"A alguien le preocupa la estabilidad de este equipo de Gobierno, pero este alcalde no va a caer en ese juego", ha advertido López, quien ha defendido el diálogo como "una muestra de fortaleza política" y ha considerado "indeseable que en política se utilicen amenazas y chantajes".

Preguntado por su relación con Somos, López ha admitido que "es más complicada que hace dos meses", pero ha esperado que "estos hechos sirvan para la reflexión".

Por su parte, Ricardo Fernández ha relatado que de la reunión de este miércoles salieron con la "convicción" de que había un "acuerdo prácticamente cerrado" sobre el documento de conclusiones, pero a partir de entonces se han producido una "serie de situaciones inexplicables" como las declaraciones en las que se pone en duda el apoyo del PSOE a las conclusiones.

Por ello, y con el fin de que "no le quede ningún tipo de duda a nadie", esta misma mañana han registrado en el Ayuntamiento el documento acordado entre los tres grupos el pasado miércoles.

Por su parte, Valiño ha explicado que el objetivo del PSOE al no presentar enmiendas a las conclusiones de la comisión era "trabajar en equipo" y ha remarcado que después de que Somos propusiera la celebración de la comisión el PSOE no sólo no le puso la zancadilla, sino que actuó con "lealtad", le apoyó y no hubo "ningún intento de interferir" en algo que era importante para sus socios de gobierno.