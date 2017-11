Valladolid y Oviedo, dos estilos antagónicos que buscan puntos para promoción

Valladolid/Oviedo, 17 nov (EFE).- El Real Valladolid y el Real Oviedo se enfrentan este sábado, en el estadio José Zorrilla, con estilos de juego contrapuestos, empatados a 20 puntos en la tabla, y con la necesitan ganar para acceder a las plazas de promoción de ascenso a Primera división.

El Valladolid es el equipo más goleador de la categoría y cuenta con el mejor artillero, Jaime Mata, pero sus problemas defensivos le están impidiendo ganar partidos y, de hecho, ha empatado cuatro y ha perdido uno de los últimos cinco aunque de momento su técnico, Luis César Sampedro, no va a cambiar el sistema de juego, según ha recalcado hoy en rueda de prensa.

El entrenador del equipo vallisoletano ha insistido en la necesidad de hacerse "más fuertes" en defensa para impedir que sigan metiéndoles goles "tan fáciles" en los primeros compases de cada partido, y ha subrayado que ya existe "cierta obsesión" en la plantilla con ese problema.

"Encajar primero nos impide contragolpear, que es una de las armas más poderosas del fútbol, aunque no siempre encajamos gol de la misma manera, ningún gol es de la misma naturaleza", ha precisado ante los periodistas.

Sobre el Real Oviedo, Luis César ha subrayado que es un equipo al que no le gusta encajar y ha insistido en que jugar con mucha gente por delante del balón, como hace el Valladolid, es "un riesgo controlado". Además, se ha referido que puede haber algún cambio en la alineación pero no en un sistema que, a su juicio, tiene "muchas virtudes".

No obstante, el técnico ha insistido en que no se puede "empezar de los 14 partidos de liga jugados, 9 perdiendo", antes de explicar su versión sobre la idea de juego de su equipo: "Yo ataco con mucha gente por delante y cuando la pierdo estoy expuesto a una transición pero siempre procuramos no conceder ocasiones en las que estemos en igualdad o inferioridad numérica".

Con Gianniotas y Sulayman, que han vuelto de las concentraciones con sus respectivas selecciones, Luis César cuenta ya con toda la plantilla a su disposición, aunque el defensa Guitián ha acabado la semana "algo tocado" físicamente y no entrará en la lista de convocados.

El Real Oviedo afronta su segunda salida consecutiva con la idea clara de no convertirse en una "ruleta rusa" y refrendar sus dos victorias seguidas ante CD Lugo y Nástic puntuando en Zorrilla, donde los azules parten de cero ante un equipo que preocupa al técnico carbayón, Juan Antonio Anquela, porque está "hecho para estar arriba".

Los oviedistas, que han cambiado su dinámica de resultados y se encuentran ya a sólo tres puntos de 'playoff' por ascenso, han pasado de pelear por alejarse de los puestos de descenso a volver a mirar al pelotón de la mitad alta de la tabla.

Ello ha reforzado la moral de la plantilla sobre todo teniendo en cuenta que ha vencido a un Lugo que llegaba líder en el Tartiere y al Nástic a domicilio, ambos tras comenzar por detrás en el marcador.

Anquela, que preferiría que su equipo encajara menos y no tuviera que "remontar" partidos", ha mantenido el ritmo de trabajo de las semanas anteriores pese a las victorias. También ha explicado que lo importante es que su equipo adquiera una "identidad colectiva" algo que aún no ha logrado y en lo que sigue haciendo hincapié para que las rachas positivas se alarguen lo máximo posible.

Respecto al Valladolid, el técnico ha advertido que se trata de un "muy buen equipo de fútbol", con el máximo goleador de la categoría y gente buena tanto por dentro como por banda, por lo que no se confía ante ningún equipo pero menos aún ante un rival llamado a pelear por todo.

Para derrotar a los pucelanos en su feudo, algo que hizo el Nástic hace dos semanas, Anquela tendrá que sobreponerse a las ausencias de Carlos Hernández por sanción -vio la roja ante los tarraconenses- y Owusu, que se ha caído de la lista a última hora por un virus.

A estas bajas hay que sumar las habituales de Fabbrini, Toché, Hidi y Verdés por lesión, por lo que debuta en una convocatoria de liga el canterano Steven -en lugar de Owusu- y podrían entrar en el centro de la defensa por Carlos tanto Valentini como Cotugno.

El técnico sigue jugando al despiste con el sistema, y es que la vuelta de Diegui Johannesson tras jugar con Islandia vuelve a abrir el abanico de opciones, pudiendo salir de inicio con Forlín de pivote o con Mossa y Diegui de carrileros, y buscar acomodo en el centro de la defensa al argentino y dos centrales más.

- Alineaciones probables

Real Valladolid: Masip; Antoñito, Deivid, Kiko Olivas, Nacho; Hervías, Borja, Luismi, Míchel, Toni Villa, Mata.

Real Oviedo: Juan Carlos; Johannesson, Valentini o Cotugno, Forlín, Christian, Mossa; Mariga, Folch; Aarón, Saúl Berjón, Linares.

Árbitro: Rubén Eiriz Mata (Comité de Galicia)

Estadio: José Zorrilla.

Hora: 18.00 hora local (17.00 gmt).