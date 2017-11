Más de 374.000 asturianos reconocen ser sedentarios

Oviedo, 20 nov (EFE).- Más de 374.000 asturianos de entre 18 y 65 años admiten ser sedentarios, lo que supone un 56 por ciento de la población de esa franja de edad de la región, según una encuesta realizada por Vivaz, marca del Ramo de Salud de Línea Directa Aseguradora.

Además, el 18 por ciento de la población asturiana que dice ser sedentaria, casi 120.000 personas, reconoce no hacer "absolutamente nada" de actividad física.

El informe "Un país en el sofá. El problema del sedentarismo en España" señala que las cifras referentes al deporte alarman "aún más", ya que más de 370.000 asturianos no hacen ejercicio casi nunca, y casi 245.000 ha admitido no practicarlo "nunca", algo que afecta también a los niños, ya que el 39 por ciento de los padres asturianos ha afirmado que sus hijos no hacen "suficiente" deporte.

Además, este estudio apunta que seis de cada diez asturianos ha reconocido tener sobrepeso, y un 10 por ciento de la población ha admitido que "le sobran 20 kilos o más", una situación que conlleva importantes riesgos cardiovasculares.

La mujer trabajadora de mediana edad es el perfil que ha admitido ser más sedentario, ya que además del trabajo fuera del hogar suele llevar las tareas de casa, lo que reduce su tiempo para el deporte, mientras que los hombres se han definido como "más deportistas", según este estudio.

En el ránking por comunidades autónomas, Castilla y León, Baleares y la Comunidad Valenciana aparecen como las regiones con mayor porcentaje de sedentarios totales, mientras que Asturias, Canarias y Andalucía, se encuentran en el extremo opuesto.

El estudio concluye que "no hay consciencia del peligro" que supone el sedentarismo entre los españoles, ya que creen que éste no es tan perjudicial como el consumo de alcohol, tabaco o la mala alimentación.