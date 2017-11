Eugène Green hurgó en el pasado para explicar el presente en su último film

Gijón, 20 nov (EFE).- El director Eugène Green ha afirmado haber incorporado referencias culturales antiguas para explicar la influencia del pasado en el presente en su última película "En Attendant les Barbares", que compite en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Gijón.

El filme tuvo su estreno mundial en el certamen gijonés y sólo se podrá ver en festivales, como el de Turín dentro de diez días, al no estar permitida su distribución comercial por haber sido un estudio con actores realizado por encargo de un centro de formación.

El cineasta ha explicado hoy en una rueda de prensa que el taller tuvo como finalidad dotar a los alumnos de elementos que les permitan enfrentarse a "la barbarie" de la cultura hegemónica estadounidense.

Nacido en Nueva York en 1947 pero de nacionalidad francesa, Green ha elaborado un método de "interpretación antipsicologista", que lleva a la práctica en sus clases como profesor en las que reivindica la cultura europea.

En su última película, un juego mágico en el que los personajes se mueven a través de las tinieblas buscando hallar la vida después de la muerte, Green ha incluido vínculos con el arte barroco.

En la cinta adquieren protagonismo tres cuadros de Nicolás Tournier y el texto "Jaufré", escrito en occitano en versos octosílabos, que el director consideró como un enlace visual entre el pasado y el presente.

"Me interesaba destacar la presencia del pasado para mostrar el presente, no es una forma de vivir en el pasado sino de comprender su influencia", ha dicho.

La historia se desarrolla a partir de la noche en que seis personas llaman a la puerta de la casa donde viven un brujo y una bruja en busca de protección porque las redes sociales anunciaron la llegada de los bárbaros.

Entre los protagonistas de "En Attendant les Barbares" hay un político escéptico que no cree en el arte, un artista que no puede crear, una pareja que no procrea y un joven marginado por negarse a trabajar en la fábrica de su difunto padre.

El director ha explicado que tuvo que escribir el guión pensando en que los doce actores que iban a intervenir en el proyecto tuvieran todos un protagonismo equilibrado.

Green, cuyas obras mas conocidas son "La Sapienza" y "Le Fils de Joseph", ha dicho que los diálogos son algo fundamental en todas sus películas, porque cree que "la palabra es un instrumento para liberar la energía de los actores".

El cineasta ha explicado que también cuida mucho la forma en que son subtituladas, porque intenta evitar las traducciones a "un sajón normando que no se habla en ninguna parte del mundo".