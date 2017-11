La Junta estudiará cómo atender la petición de Podemos de rebajar sus sueldos

Oviedo, 20 nov (EFE).- La Intervención General del Principado y los servicios jurídicos de la Junta General buscarán una fórmula para que los diputados de Podemos puedan ver reducidas sus retribuciones en un diez por ciento tal y como planteó la formación morada al resto de los grupos, que rechazaron esa propuesta.

Dicha bajada salarial, unida a la reducción de un 10 por ciento en las aportaciones que reciben los grupos, formaba parte de una enmienda presentada por Podemos al proyecto de presupuestos de la Cámara autonómica que hoy sido aprobado por la Mesa del Parlamento.

Según el portavoz de Podemos, Emilio León, la función de control que realiza la Junta General "se puede hacer con menos dinero" mancomunando los servicios que lleva a cabo cada grupo y desde la "ejemplaridad" que deben dar los diputados de una comunidad "donde una de cada cinco personas está en riesgo de exclusión social".

Tras recordar que su grupo, junto al de Ciudadanos, renunció a cobrar las dietas de asistencia por kilometraje, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, ha asegurado estar "encantada" con la propuesta de Podemos por lo que ha pedido que se habilite un sistema que les permita renunciar a una parte de sus retribuciones.

"Que nadie cobre lo que no quiere y no se les cause un perjuicio moral por tener que percibir un dinero que no quieren", ha apuntado Fernández, a la que el portavoz morado ha replicado con ironía sobre el carácter "austero" de un partido como el PP "que siempre ha rechazado los sobresueldos y no sabe lo que es cobrar comisiones".

Para el socialista Marcelino Marcos es necesario defender el papel de los parlamentario en la Junta General y "prestigiar" la "importante tarea" de control al Gobierno que realizan.

Por su parte, la diputada de IU Concha Masa ha señalado que en la Junta se trabaja "de forma dura y eficaz" y no debe trasladarse a la sociedad la imagen de que los diputados "no merecen el sueldo que ganan" o de que su labor "no es lo suficientemente valiosa".

Según la portavoz de Foro, Cristina Coto, la "demagógica" propuesta de Podemos sólo supondría rebajar el presupuesto de la Junta y devolver esos fondos al Gobierno con lo que se restaría "fuerza" a la oposición a la que de esta forma "se demoniza".

En términos similares se ha expresado su homólogo de Ciudadanos, Nicanor García, que ha defendido que un diputado cobre "un sueldo digno y adecuado a su responsabilidad" y ha recordado que sus salarios están homologados a los de los altos cargos del Principado.

"Si queremos que se incorporen los mejores los diputados deben tener sueldos dignos", ha apuntado García tras negarse "a arrimar el el ascua a la sardina del populismo liberal" y recordar que, al finalizar una legislatura, los parlamentarios no perciben indemnización ni su trabajo en la Junta genera derecho a paro.