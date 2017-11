La negociación presupuestaria entra en su semana definitiva

Oviedo, 20 nov (EFE).- La negociación presupuestaria entre el Gobierno y Podemos entrará desde hoy en su semana definitiva una vez definido el cronograma de tramitación de las cuentas de 2018 en la Junta General, que se iniciará el próximo martes con la presentación del texto en la Cámara autonómica por parte del Ejecutivo regional.

De esta forma, y según las fechas acordadas hoy por la Junta de Portavoces del Parlamento, las comparecencias de consejeros y de expertos e interesados se llevarían a cabo entre los días 4 y 12 de diciembre y el plazo para presentar enmiendas de totalidad concluirá el próximo 20 de diciembre, dos días antes de su debate en el pleno.

De salir adelante alguna de ellas supondría la devolución del texto al Gobierno y la aplicación de una prórroga presupuestaria con lo que el Ejecutivo y la formación morada seguirán reuniéndose esta semana para buscar un acuerdo que permita garantizar la aprobación del presupuesto de 2018 en la sesión convocada para el día 29.

En caso de no cerrarse ningún pacto en los próximos días el proyecto que el Gobierno remita a la Cámara sería ya inamovible en el apartado de ingresos mientras que en el de gastos sólo se podrían modificar partidas en el ámbito de cada Consejería cuyo presupuesto global quedaría también fijado ya en el proyecto del Ejecutivo.

Según el portavoz del PSOE, Marcelino Marcos, el Gobierno sigue trabajando para buscar "avances" en las conversiones con Podemos a la vez que ha apuntado que algunas de las cuestiones en las que hay discrepancias podrían formar parte de un acuerdo más general.

Así, ha señalado que el ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, que Podemos reclama que sea público y gratuito para las familias, "no es una línea roja" y el PSOE no se opone a ninguna de las pretensiones de esta formación, pero apuesta por un modelo "no sujeto a avatares políticos", que se implante con rigor y respaldo jurídico y que posibilite la conciliación a sus usuarios.

Para Podemos, la universalización de dicho ciclo es "una apuesta estratégica" que requiere un compromiso "claro" para no cargar su coste sobre las familias dado que supone "un coste más que asumible" y permitiría "terminar la legislatura con un poco de luz y no con las sombras" en la gestión del PSOE, según su portavoz Emilio León.

Por su parte, la portavoz del PP, Mercedes Fernández, ha lamentado "lo ajustado" del calendario para tramitar unas cuentas de las que se desconoce si tendrán apoyo suficiente para salir adelante, una "incertidumbre" excesiva "que no es buena para Asturias".

Además, ha celebrado que finalmente, y pese a coincidir con la tramitación del presupuesto, sí haya pleno la próxima semana después de que la Junta de Portavoces lo acordara así lo que permitirá aprobar en la sesión de esta semana la modificación de la ley de espacios naturales y en la siguiente la que permitirá autorizar la navegación en los embalses del Parque Natural de Redes.

Por su parte, la diputada de IU Concha Masa ha señalado que su grupo, cuyo voto no garantiza por sí solo la aprobación de las cuentas y que no resulta imprescindible en caso de un acuerdo PSOE-Podemos, mantiene abiertas las negociaciones para "mejorar" desde una postura "dialogante" el proyecto del Gobierno.

También la portavoz de Foro, Cristina Coto, ha lamentado los plazos "absolutamente comprimidos" para tramitar el proyecto debido a la "lentitud" del Gobierno en remitirlos a la Junta pese a la obligación estatuaria de hacerlo antes del último trimestre del año.

Por su parte, su homólogo de Ciudadanos, Nicanor García, ha avanzado que, tras el apoyo que dio junto al PP a las cuentas de 2017, preguntará al Gobierno en el pleno de esta semana por el grado de ejecución de los presupuestos de este año "que va muy retrasada" especialmente en cuanto a las inversiones dado que a finales de septiembre, ha afirmado, sólo se habían ejecutado el 25 por ciento.