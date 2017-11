Whit Stillman admite haber perdido mucho dinero con el cine español en EEUU

Gijón, 20 nov (EFE).- El director estadounidense Whit Stillman ha asegurado hoy en el Festival Internacional de Cine de Gijón, donde preside el jurado de la sección oficial, haber pedido mucho dinero como agente de ventas de películas españolas a la televisión norteamericana.

El cineasta, que en los años setenta trabajó en Barcelona y Madrid como agente comercial de los directores Fernando Trueba y Fernando Colomo, ha dicho que en esa época aprendió técnicas para hacer cine, pero perdió mucho dinero intentando vender las películas en Estados Unidos.

Galardonado con el Premio de Honor de la 55 edición del Festival de Gijón, que además proyecta su último largometraje "Amor y Amistad" en un pase especial, Stillman ha dicho hoy en una rueda de prensa que "todos los directores quieren hacer James Bond".

El director, que saltó a la fama en 1991 con "Metropolitan", ganadora del Independent Spririt Awards y nominada a los Oscar, ha dicho que tras haber basado toda su filmografía en historias de relaciones humanas quiere hacer películas con animales.

"Hay películas históricas que me encantaría hacer pero estoy mayor para eso, aunque tengo un proyecto de época para Estados Unidos", ha indicado.

Stillman se ha declarado admirador del cine de estudio de los años 30, que le parece "fabuloso", y de las películas de Alfred Hitchcock y de John Ford, porque sus obras tienen "cosas que ya no se ven" en la gran pantalla.

El cine de Ford "es divertido, tiene música, baile y exhibe la gran cultura de la época", algo que "no se encuentra en las películas actuales", ha explicado.

"Amor y Amistad", su último largometraje, es una adaptación de la novela corta "Lady Susan" de Jane Austen con guión del propio Stillman que se mantuvo varios meses en cartelera en los cines de Estados Unidos.

El filme, que se estrenó en enero del 2016 en el Festival de Sundance bajo el título de "Love & Friendship", es una comedia de época sobre enredos sentimentales de una viuda que le busca marido a su hija que se muestra reacia al matrimonio.

"Stillman insufla nueva vida al trabajo de Austen, haciéndolo el suyo propio al agregar a la narración original un personaje cómicamente leal a la heroína diabólicamente manipuladora de la historia, Lady Susan", ha expresado la crítica sobre el filme.

El director ha dicho que se siente cómodo en el género de la comedia, porque se crió viéndolas en la televisión, en aquellos años que fueron los de "una época de oro".

Stillman escribió y dirigió tres comedias de modales: Metropolitan, Barcelona y The Last Days of Disco, sobre la que también escribió una novela en la que relata alguna de sus experiencias nocturnas en la discoteca Estudio 54, pero "podría hacer otras cosas".

"Todos los directores quieren hacer muchos tipos de películas y yo no soy la excepción", ha afirmado.

Stillman ha desvelado que de joven quiso ser escritor de novelas, pero comprendió que por su "carácter" era incompatible con la vida en solitario que requiere el oficio de escribir.

Al asistir en México al rodaje de una película protagonizada por Richard Burton y Elizabeth Taylor, se dio cuenta de que el cine se adaptaba mejor a su personalidad que la literatura.

Su primer éxito, "Metropolitan", se rodó con un presupuesto de 250.000 dólares y tuvo en taquilla un rendimiento de tres millones de dólares, tras el cual estuvo una década sin filmar, hasta el rodaje de "Damiselas en apuros".