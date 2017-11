Araujo se postura para la presidencia del PP de Avilés

Avilés, 21 nov (EFE).- El concejal del PP de Avilés Alfonso Araujo ha pedido hoy la convocatoria del congreso local de su formación política antes de que culmine, el próximo 30 de noviembre, el plazo que otorgan los estatutos a una gestora para organizar un cónclave para nombrar la nueva dirección.

Los estatutos contemplan un estado de excepcionalidad para prolongar la vida de una gestora local más allá de los seis meses y Araujo no ve que se dé ese supuesto, por lo que ha instado a la convocatoria del congreso lo antes posible.

Alfonso Araujo ha hecho esta petición en el acto de presentación de su candidatura a presidir el PP avilesino y del operativo que ha desplegado en las redes sociales para comunicar a los afiliados sus ideas para la formación política.

"Nuestro objetivo es tener un conocimiento más estrecho de nuestros electores, afiliados y simpatizantes para tener una comunicación más directa, de tú a tú, y personalizada, para dar a conocer nuestras propuestas", ha explicado el candidato.

El concejal ha indicado que uno de los ejes de su campaña se basa en la participación activa de los afiliados del partido, empezando por el propio congreso para que elijan la nueva junta local.

"Todos los días me levanto esperando por la convocatoria del congreso pero van pasando os días y no se produce, no sé por qué, habría que preguntar a los ideólogos de la gestora", ha declarado.

Sobre la posibilidad de que presente su candidatura el actual presidente de la gestora, Pedro de Rueda, Araujo lo ha llevado al plano de los "rumores" dado que ha asegurado no le consta que eso vaya a ser así.

"No quiero responder a rumores pero tiendo a creer en la palabra de las personas y Pedro de Rueda ha dicho públicamente y en privado que nunca iba a ser candidato", ha comentado Alfonso Araujo.