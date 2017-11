Las autoescuelas asturianas calculan pérdidas de más del 40 % por la huelga

Oviedo, 21 nov (EFE).- El presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias (UEAS), Rubén Castro, ha asegurado que las autoescuelas asturianas tendrán pérdidas de más del 40 por ciento este año, respecto a la facturación del 2016, debido a la huelga de examinadores, activa desde el mes de junio.

Castro ha señalado que sólo las pérdidas en el tercer trimestre del año, correspondiente a los meses de verano y época en la que las autoescuelas tienen mayor afluencia de alumnos, han superado el 60 por ciento, algo que ha desembocado en una situación "crítica" para el sector.

Debido a este paro generalizado, Castro ha lamentado que hayan tenido que cerrar tres autoescuelas asturianas, de las 153 asociadas a la UEAS, y que las que aún continúan abiertas hayan tenido que "pedir créditos" y reducir su plantilla para sobrevivir, generando pérdidas de empleo "muy graves".

El presidente de la UEAS ha explicado que debido a esta huelga, convocada el pasado 9 de junio, Asturias sólo realiza exámenes de circulación los jueves y viernes de cada semana, lo que ha generado un "tapón" que tiene a 8.000 alumnos en espera.

Sobre este asunto, ha apuntado que cada autoescuela realiza un examen al mes, debido a la magnitud de la lista de espera, y que sólo se examina al 30 por ciento de las solicitudes presentadas, ya que hay catorce examinadores en la región y no tienen capacidad para examinar en dos días todas las solicitudes.

Esta situación ha generado un doble problema para las autoescuelas, ya que no pueden matricular a más alumnos, y los ya matriculados no realizan prácticas de conducción, al no tener una fecha de examen próxima, y transmiten sus quejas a los profesores, que alegan no ser "ni el problema ni la solución" al conflicto.

La UEAS ha celebrado hoy manifestación que ha discurrido entre el Palacio de los Deportes y la Delegación del Gobierno, a la que han acudido profesores en los coches de diversas autoescuelas de Asturias, pidiendo al Gobierno y a los examinadores una solución al conflicto.

A su llegada a la Delegación del Gobierno, Castro ha leído un comunicado en el que ha instado a ambas partes a buscar soluciones "alternativas" si no existe un punto de encuentro, como la inclusión de profesores interinos, algo que ya ha sido implantado en otros países de Europa, para acabar con una huelga que ha generado "grandes pérdidas" en el sector y una situación que ha calificado como "una vergüenza".