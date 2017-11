La Junta atribuye responsabilidad a dos consejeros por los incendios de 2015

Oviedo, 21 nov (EFE).- El dictamen de la comisión de investigación sobre la oleada de incendios registrada en diciembre de 2015, en la que se produjeron 364 focos de fuego que calcinaron más de 12.000 hectáreas, atribuirá responsabilidades políticas a dos consejeros del Gobierno regional así como a otros dos altos cargos.

En concreto, la propuesta de dictamen elaborada por el presidente de la comisión, el forista Pedro Leal, considera responsables políticos a los titulares de Presidencia y Desarrollo Rural, Guillermo Martínez y María Jesús Álvarez, respectivamente, así como al director general de Montes, José Antonio Ferrera, y al ex gerente del Servicio de Emergencias (SEPA) Antonio del Corro.

La iniciativa saldrá adelante con el único voto en contra del PSOE en este ámbito, aunque PP, IU y Ciudadanos han unido sus votos a los de los socialistas para que el dictamen no atribuya también responsabilidades políticas al presidente del Principado, Javier Fernández, como proponía Foro.

El dictamen será aprobado el próximo lunes antes de ser llevado a pleno y contará con sendos votos particulares del PSOE, que rechaza el contenido íntegro del texto, y de Foro, que seguirá defendiendo que se atribuyan responsabilidades al jefe del Ejecutivo.

Para el presidente de la comisión, la exoneración del presidente "refleja el pacto de la vieja política conformada por PSOE, PP e IU para 'salvar al soldado Fernández'" y mantener al principal responsable de un gobierno "inane" al margen de estos sucesos.

Por el contrario, el portavoz socialista, Marcelino Marcos, ha lamentado que finalmente se vaya a aprobar "un dictamen tendencioso y que carece del más mínimo rigor" tras los trabajos de una comisión que, ha subrayado, "ya nació con la intención de culpar al Gobierno y no con la de mejorar la gestión de los incendios forestales".

El texto considera probado que el Gobierno activó de forma tardía el Plan de Incendios (Infopa) y no atendió a las circunstancias advertidas desde los servicios de emergencias sobre los incendios que ya habían empezado a producirse en los días previos.

Además, incide en que las medidas de prevención recogidas en la estrategia de lucha contra los incendios no se aplicaron de forma debida, en que no hubo convocatoria para medidas antiincendios por parte de los ayuntamientos y que no se valoró el aviso de la AEMET que alertaba de los riesgos de que se produjeran incendios.

Para el PSOE, el documento es "arbitrario" en la narración de los hechos, no constata lo ocurrido en las comparecencias celebradas ante la comisión e incurre en contradicciones al defender que el Infopa se siga activando para afrontar la extinción de incendios pese a que atribuye al plan competencias en materia de prevención.

El portavoz socialista se ha mostrado crítico con el PP por apelar a la responsabilidad de la oposición en Galicia ante la última oleada de incendios y atribuir en Asturias responsabilidades políticas a cargos públicos en una situación similar.

"Si el PP cree que suprimiendo la responsabilidad del presidente ya se es un partido responsable, está equivocado", ha añadido tras señalar que, en el caso de Podemos -que apoya también ampliar las responsabilidades a Fernández-, esta formación sí ha mantenido "la misma postura" que ha defendido en los últimos meses.

Según Foro, Fernández "es el principal responsable política por la falta de coordinación entre las Consejerías de Presidencia y la de Desarrollo Rural", una circunstancia que, a su juicio, se ha repetido en la oleada de incendios del pasado mes de octubre.

También el diputado del PP Rafael Alonso ha incidido en que el incumplimiento de la denominada 'Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias 2013-2016' se ha constatado de nuevo en las últimas semanas como lo refleja el hecho de que el número de hectáreas quemadas en octubre de 2017 es prácticamente igual al que se produjo en diciembre de 2015.