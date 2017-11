Podemos seguirá negociando el presupuesto pero pide la gratuidad del 0 a 3

Oviedo, 21 nov (EFE).- El portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, ha afirmado hoy que seguirán en la mesa de negociación presupuestaria, pero ha defendido la integración de la escuela de 0 a 3 años en la red pública del Principado.

En plena negociación de las cuentas públicas del año que viene, el portavoz de Podemos ha criticado que "el Gobierno asturiano lleva dos años y medio diciendo que tiene que estudiar la situación" cuando la formación morada considera que "es el momento de que se den pasos para integrar definitivamente la escuela de cero a tres y hacer que Asturias sea pionera en este materia".

En un comunicado, el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos ha añadido que van a seguir en la mesa de negociación presupuestaria, pero ha remarcado que "ésta es una apuesta necesaria".

León ha recordado que desde la formación morada consideran que la "mejor" solución para la escuela de cero a tres años, "la más eficiente y económica para resolver los problemas que tiene actualmente la red", es su integración en el sistema público y mantenerla como una etapa educativa voluntaria y gratuita para las familias.

"Es la manera de afrontar una apuesta que tiene que ser estratégica frente a la crisis demográfica que padecemos y para poner fin a la incertidumbre con la que se encuentran las familias, año tras año, y también las educadoras que viven en la precariedad con diferencias de salarios entre los distintos concejos", ha considerado León, quien ha indicado que es un servicio al que, "en no pocas ocasiones, las familias no pueden acceder porque no hay plazas suficientes".

En términos de costes, ha opinado que "lo que costó caro a los asturianos fue el caso Marea, con quince millones de euros despilfarrados, o los 150 millones de la deuda de Sogepsa, entre otras cosas por haber puesto al frente del consejo de administración de la sociedad a gente que se gastaba dinero en jamones y en bombones".

En su opinión, "esos son los costes por los que se tiene que preocupar" el presidente autonómico, Javier Fernández.

Hoy mismo, el presidente autonómico ha descartado una aplicación inmediata de esta propuesta de Podemos, ya que primero hay que hacer un estudio sobre su encaje económico y legal.