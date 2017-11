La ley de emergencia social, pendiente de nuevo informe de constitucionalidad

Oviedo, 22 nov (EFE).- La continuidad de la tramitación del proyecto de Ley de Emergencia Social presentado por Podemos en la Junta General está condicionada a un nuevo informe jurídico solicitado hoy por el PSOE en la ponencia encargada de elaborar el dictamen, informaron a EFE fuentes parlamentarias.

En la primera reunión de esta ponencia, que preside la diputada de IU Marta Pulgar, el letrado ha advertido de que el texto presentado por Podemos y consensuado con IU presentaba visos de inconstitucionalidad, pero que podrían ser solventados con algunas de las enmiendas de ambas formaciones y de Ciudadanos.

En concreto, las enmiendas plantean que se recoja en el texto que es la administración regional y no la propia ley la que tendrá la potestad de declarar los casos de emergencia social para que no se menoscabe de esta forma la acción de Ejecutivo.

No obstante, será la propia ponencia la que ahora debe decidir si se continúa con la tramitación de este texto con la inclusión de esa corrección vía enmienda o no, una cuestión que exige el apoyo de la mayoría de los partidos representados en la misma.

Foro ya se ha manifestado en contra de la tramitación de esta ley y no estaría dispuesto a continuar con su tramitación parlamentaria mientras que el PP no asistió hoy a esta primera reunión.

El PSOE, que podría tener la llave para continuar con los trámites parlamentarios, pidió al letrado que ampliase y concretase esos indicios de inconstitucionalidad en un informe que será entregado este viernes, según las mismas fuentes.

Dado que durante la tramitación de los presupuestos no se volverá a reunir la ponencia, y de que enero es inhábil en el Parlamento, los trabajos de la comisión probablemente no vuelvan a reanudarse hasta febrero cuando ya se conozca si Podemos e IU han apoyado o no las cuentas regionales de 2018.

El proyecto de Ley de Emergencia Social consensuado por Podemos e IU pretende, entre otros objetivos, que el pago del salario social se lleve a cabo a los dos meses de haber sido solicitado para agilizar una prestación que ahora tarda más de medio año en poder cobrarse.

La constitucionalidad y oportunidad de la propuesta inicial de Podemos fueron puestos en duda por el Gobierno y el resto de partidos de oposición el pasado junio, cuando el Parlamento acordó tomar en consideración el texto de la formación morada.

La propuesta, sin embargo, ha sido objeto de consenso entre Podemos e IU que acordaron la presentación de diecisiete enmiendas al texto original con el objetivo puesto en que el PSOE se sumase a esta propuesta durante su tramitación parlamentaria.