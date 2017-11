IU pedirá a la Junta que recurra al TC el cupo vasco por "discriminatorio"

Oviedo, 23 nov (EFE).- El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, ha avanzado que su Grupo Propondrá a la Cámara autonómica que recurra el cupo vasco ante el Tribunal Constitucional (TC) por considerarlo "discriminatorio".

En el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, el mismo día en que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la ley del cupo para los próximos cinco años, Llamazares ha avanzado que su Grupo propondrá presentar un recurso de inconstitucionalidad porque "en este momento de discusión del nuevo modelo financiación es discriminatorio y enrarece el ambiente para llegar a un acuerdo necesario".

El parlamentario ha explicado que no quieren recurrir el concierto, sino el cupo, que "permite al Gobierno vasco tener una financiación por habitante que duplica la financiación media por habitante del Estado y supera con mucho la de Asturias".

"Es una financiación desequilibrada e injusta", ha remarcado Llamazares, quien ha apuntado a que el "trasfondo" del asunto reside en "intentar comprar la convivencia a cambio de financiación", cosa que ha visto "un error".

Frente a esto, ha defendido que "hay que tener un sistema justo y no que cada Gobierno, para comprar su estabilidad política, pague a una comunidad o a otra en función del número de diputados que apoyan su presupuesto".

En los pasillos de la Cámara, Llamazares ha dicho que no comprende la actitud de la izquierda en esta materia, ya que "salvo Compromís, el resto de las fuerzas políticas se están dejando llevar por una visión falsa de la estabilidad y de la convivencia".

"La estabilidad se basa en acuerdos equilibrados, no en callarse cuando una financiación es discriminatoria. Se equivoca la izquierda pensado que el caso de concierto y el cupo puede ser modelo para favorecer el mantenimiento de la convivencia", ha sostenido el parlamentario, quien ha añadido que podría extenderse y pensar que se aplicaría a todos aquellos que "en el país protesten por su modelo de convivencia".

Llamazares ha hecho este anuncio en la sesión plenaria de este jueves, en la que ha preguntado al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, por lo que ha hecho el Gobierno del Principado para cumplir los objetivos marcados en la Alianza Política y Social en materia de Infraestructuras para Asturias mientras el Gobierno de la Nación negociaba con el Gobierno Vasco y diputados del nacionalismo canario ventajas en materia presupuestaria e inversiones en infraestructuras.

En opinión del diputado de izquierdas, Asturias se encuentra en una situación de "esperpento, escarnio y escándalo" en relación a esta alianza.

En primer lugar, porque la obra de la variante de Pajares ya va para veinte años; en segundo, porque en materia de Cercanías, "vamos por la vía del desplome" y porque los graneles del Puerto de Gijón están "a punto de finalizar con el cierre" de la térmica de Lada.

En su intervención, el consejero ha admitido que a Asturias le va "mal" en el caso de la negociación de la variante de Pajares y ha abogado por "reivindicar alto y claro" que Asturias necesita túneles que permitan el tráfico de pasajeros y mercancías "inmediatamente".

Sin embargo, se ha mostrado "seguro" de que el Ministerio cumplirá el compromiso de traer en diciembre el Plan acordado y no ha cuestionado el resto de inversiones.

Cómo se llega a todo esto es otro punto que ha destacado aparte y en el que ha enmarcado el debate sobre cupo vasco.

"¿Cinco años de cupo, cinco años de oscuridad en cuanto a cómo se calcula y a sus efectos sobre el sistema de la financiación general justifican la aprobación de un presupuesto?", se ha preguntado Lastra.

"Y si lo justifica, por qué no hacemos todos otra cosa y no decidimos que haya, por pasiva, grupos parlamentarios minoritarios que tienen la que clave para chantajear al Gobierno de España en relación a como se acopian de inversiones, que no son grupos parlamentarios, son lobbies dentro del Parlamento", ha añadido.

El consejero se ha planteado si pueden plantearse una estrategia distinta para la renovación del cupo y desde el punto de vista "práctico", ha considerado que beneficia al PNV, a Cs y a Unidos Podemos.

"Y nosotros, que los dejo a ustedes que lo valoren, decidimos que con este acuerdo aprobamos el presupuesto del PP porque le entregamos los votos de la fuerza política que tiene la llave para aprobarlo", ha remarcado, en relación el PSOE, para resumir que al final todo beneficia al PP.