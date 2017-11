Vecchiali exhibe la amistad en tiempo de guerra en un filme antibelicista

Gijón, 23 nov (EFE).- El veterano director francés Paul Vecchiali ha abordado los lazos que se crean entre desconocidos en tiempos de guerra en su última película, "Les sept déserteurs ou la guerre en vrac", un alegato antibelicista que compite en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

El filme, que tiene su estreno mundial al público esta noche dentro de la programación de la sección oficial del certamen, muestra la vida cotidiana de siete desertores refugiados en un bosque mientras alrededor se desarrollan los combates de una guerra que simboliza "todas las guerras".

Declarado "anarquista" y "antibelicista por convicción moral", el director galo ha dicho hoy en una rueda de prensa que en este largometraje quiso mezclar "ingredientes literarios con momentos triviales".

"Quise mostrar los lazos que se pueden crear entre personas que no se conocen para nada pero están inmersos en una situación de guerra", ha dicho Vecchiali, que ha ofrecido la rueda de prensa acompañado de los actores Ugo Broussot y Bruno Davézé.

Rodada en un único escenario exterior, la cinta ha sido calificada por la crítica como una "película teatral", consideración con la que el director ha dicho no estar de acuerdo.

"Desde el momento en el que hay una cámara y un micrófono es cine y no otra cosa y no me gusta para nada el término teatral", ha destacado.

Vecchiali ha explicado que rodó en un mismo lugar todas las escenas "para subrayar la importancia del texto, a contracorriente de lo que está haciendo el cine francés".

En su opinión, el cine francés debe recuperar "las palabras del día a día" de la vida real en las películas como soporte de la narración.

El director ha dicho que "cualquier película que no tenga secretos y mentiras carece de interés" y que en "Los siete desertores..." las mentiras se expresan "en forma literaria".

"Los secretos -aquellas incógnitas que el director deja sin resolver - son muy importantes porque cada espectador puede interpretarlos a su manera", ha afirmado.

Vecchiali ha ocultado varios "secretos" para que sean desvelados por los espectadores, como de quién es la mano que cierra los ojos del cadáver de una mujer en la escena final.

"Yo tengo mi propia respuesta sobre estas cuestiones, pero deseo que haya otras miles de respuestas en el público", ha añadido.

El cineasta ha utilizado un vestuario ambiguo, con uniformes de distintas épocas y conflictos bélicos, como la primera y la segunda guerra mundial o la del Vietnam para sugerir la idea de que la historia trata de "todas las guerras posibles".

Vecchiali ha desvelado que participó en la guerra de Argelia "pero sin armas" y que como "anarquista" detesta la guerra y considera que desertar es "una obligación moral".

"En un plano personal creo que no ir a la guerra implica asumir la responsabilidad del combatiente que te va a reemplazar", ha indicado.

El actor Ugo Broussot ha destacado el clima "familiar" del rodaje, en el que se sintió "adoptado" por el director, que le dio una "extrema confianza".

"En las películas de Paul no es el actor el que aporta la audacia", ha agregado.

Bruno Davézé, por su parte, ha dicho que la filmación partió de una guión "muy sólido" que la filmación se desarrolló de una manera minuciosa.

Vecchiali ha comentado que el 80 por ciento del trabajo de dirección de actores radica en el castin y que el sólo les da instrucciones "musicales" sobre la cadencia con la que deben pronunciar los parlamentos.

"La dirección de actores acaba allí", ha dicho.