UGT pide al Gobierno central que impida a Iberdrola cerrar la térmica de Lada

Oviedo, 24 nov (EFE).- El secretario general de UTG Asturias, Javier Fernández Lanero, ha instado hoy al Gobierno central a impedir a Iberdrola cerrar la térmica de Lada, tal y como ha solicitado la compañía.

En declaraciones a los medios en la convención de delegados de la Federación de servicios públicos de UGT, en Noreña, Fernández Lanero ha considerado que "el Gobierno tiene que impedir el cierre" de Lada, ya que "no puede venir una compañía, decidir cerrar y trastocar todo el sistema energético".

Al mismo tiempo, ha pedido saber cómo va a garantizar el Gobierno un suministro estable de la energía que no repercuta en las tarifas de los ciudadanos en el caso de que se lleve a cabo el cierre de las térmicas.

A su juicio, Iberdrola "aprovecha" la política del Ejecutivo central, ya que "ha sido el Gobierno del PP el que ha decidido adelantar el cierre de las térmicas treinta años y ahora viene a quejarse de que Iberdrola quiera cerrar sus plantas" cuando se lo ha "puesto en bandeja".

El secretario general de UGT Asturias ha abogado por un pacto por la energía, ya que hay que saber "cómo nos vamos a suministrar energéticamente los próximos años".

En la víspera de la celebración del día contra la violencia de género, Fernández Lanero ha lamentado que ya han muerto en el país a manos de sus maridos más de 900 mujeres, es decir, "más que todos los asesinados por ETA en 42 años", por lo que ha considerado que "hay que hacer algo" y "no valen las excusas".

En su opinión, "no hay excusas" para que no haya una ley de brecha salarial, para que no haya servicios de atención a la dependencia para que las mujeres no vuelvan a tener que ser las que cuiden a sus familiares dependientes o para que las mujeres no accedan a puestos de dirección cuando tienen mejores resultados académicos.

"No hay excusas para esta lacra social, que existe porque somos una sociedad machista y el machismo engendra violencia", ha aseverado Fernández Lanero, quien ha considerado que la sociedad es machista porque pervive la desigualdad de género que hay que combatir.

En otro orden de cosas, ha señalado que "probablemente" haya prórroga presupuestaria, pero ha sostenido que eso "no puede ser una excusa para no mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos".

Preguntado por la aprobación del cupo vasco ayer en el Congreso de los Diputados, el secretario general de UGT Asturias ha afirmado que "en principio, que cada comunidad autónoma consiga mejores financiaciones" es algo en lo que no se mete, pero ha precisado que Asturias necesita la financiación autonómica, y que ésta se rija por los principios de solidaridad y proporcionalidad, porque los ciudadanos tienen derecho a tener los mismos servicios públicos vivan donde vivan" y "no puede haber comunidades de primera y de tercera".