El Real Oviedo busca mantener ante el Numancia su buena senda en el Tartiere

Oviedo/Soria, 24 nov (EFE).- El Real Oviedo afronta este sábado la visita del Numancia, cuarto clasificado de la Liga 1/2/3, con el propósito de ganar para no volver a caer en dinámicas negativas tras la derrota en Valladolid, mientras que su rival inicia una serie de tres partidos a domicilio con la motivación de seguir creciendo.

Los oviedistas vuelven a disputar puntos en casa tras dos salidas consecutivas que se saldaron con resultados dispares -victoria en Tarragona y derrota en Valladolid- por lo que esperan sumar tres puntos en un Carlos Tartiere en el que se sienten "apoyados" por la grada y metidos en el partido desde el primer minuto de juego.

El conjunto carbayón, que sólo ha perdido en una ocasión como local, quiere convertir su estadio en un verdadero fortín tras firmar en el Tartiere sus mejores registros de una liga un tanto irregular en la que los azules, undécimos, han sumado catorce de los veinte puntos que tienen en su casillero jugando en casa.

Para mejorar esos datos -y extenderlos a los partidos como visitantes- los de Juan Antonio Anquela tendrán que derrotar al Numancia, algo que al jienense se le antoja igual de complicado que el resto de jornadas ante otros rivales en un encuentro en el que todo dependerá de que los suyos "compitan" como harán los sorianos.

El técnico carbayón quiere a su equipo "preparado" para pelear todos los partidos en "cualquier circunstancia" y por ello espera ver corregidos los fallos que hacen que el bloque azul encaje tantos goles, en concreto veintiuno, que han acabado por poner también en el punto de mira al portero titular, Juan Carlos.

Pese a ello parece complicado que Anquela le dé la alternativa bajo los palos a Alfonso Herrero por lo que las principales novedades en la convocatoria siguen siendo la vuelta de Patrik Hidi -que se rompió un hueso del pie en la tercera jornada de Liga- y la presencia por segunda jornada consecutiva del canterano Steven, que debutó el pasado sábado y dejó buenas sensaciones.

Anquela ha reconocido que al húngaro le falta disponer de minutos aunque no ha asegurado si se los dará de inicio por lo que no ha dejado claro si, con la vuelta del mediocentro, volverá a jugar con tres hombres en el centro del campo o si apostará por la defensa de tres centrales y carrileros que ha probado entre semana.

En todo caso, el jienense ha dejado claro que la clave para ganar no está en el sistema sino en la "actitud, aptitud y predisposición al trabajo" de sus jugadores, que componen una lista en la que al final han entrado Christian y Mossa pese a no entrenarse gran parte de la semana y en la que no figuran por decisión técnica Varela, Pucko y Owusu, además de Fabbrini, Toché, Verdés y Viti por lesión.

Por su parte, el Numancia viaja de nuevo a tierras asturianas con la aspiración de iniciar con un buen resultado frente al Oviedo un ciclo de tres partidos consecutivos fuera de Los Pajaritos, tras el segundo traspiés en casa frente al Nástic de Tarragona.

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, ha instado a su equipo, en la rueda de prensa ofrecida antes de partir la expedición rojilla hacia Oviedo, a mejorar la segunda parte ofrecida ante el Nástic y que le condenó a perder en el tramo final del partido.

Tras el Oviedo, el Numancia viajará a Málaga para disputar el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa de S.M. El Rey con ventaja en el marcador y, el próximo fin de semana, se desplazará a Valladolid para disputar el derbi regional.

"Sabemos el camino para ganar; hay que competir, defender bien, ser solidarios y mirar la portería rival. Pero si no salimos como debemos, el Oviedo si algo tiene es que gana duelos y cuando te das cuenta ya te han dado un sopapo", ha señalado.

Por ello ha advertido que el Numancia necesitará estar al 100 por ciento para conseguir un resultado positivo en el Carlos Tartiere.

Para la ocasión, son baja por lesión Julio Álvarez y Pere Milla, y por decisión técnica, Unai Medina, Grego y Luis Valcarce.

Arrasate ha asegurado que tiene alternativas para suplir al lesionado Pere Milla, goleador del Numancia en el inicio de la competición.

"La idea será la misma. No trastoca planes y hay que aprovechar las características del jugador que entre en la alineación", ha apuntado.

Arrasate ha asegurado que esta semana con tres partidos será importante para el equipo, como grupo, ya que todos tendrán oportunidad de disputar minutos.

"Hay que mejorar, porque el equipo todavía no ha tocado techo. Hemos hecho cosas buenas pero nos falta todavía para llegar al nivel que podemos dar", ha subrayado.

- Alineaciones probables:

Once Real Oviedo: Juan Carlos o Alfonso; Johannesson, Carlos Hernández, Forlín, Christian F., Mossa; Mariga, Hidi o Folch, Aarón, Berjón; Linares.

Numancia: Aitor Fernández; Markel, Dani Nieto, Elgezabal, Ripa; Diamanka, Iñigo Pérez; Pablo Valcarce, Dani Nieto, Marc Mateu; Higinio.

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 18:00 horas

Árbitro: Prieto Iglesias, Eduardo (Colegio navarro).