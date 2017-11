28 de noviembre de 2017

Oviedo (EFE).- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un proyecto de ley de presupuestos para 2018 que se eleva a 4.485 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,14 por ciento (259 millones más) respecto al inicial de este año. (ov2009)

PRESUPUESTOS 2018

Gobierno ve margen para el acuerdo con un presupuesto "lleno de propuestas"

Oviedo (EFE).- El anteproyecto de ley de presupuestos del Principado para 2018 trasladado hoy al Parlamento regional está "lleno de propuestas para ser compartidas" y ofrece "mucho margen para el acuerdo" con Podemos e IU, según la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo. (ov2031)

PRESUPUESTOS 2018

Asturias acabará el año con una deuda de 4.260 millones de euros

Oviedo (EFE).- El Gobierno asturiano prevé acabar el año con una deuda viva de 4.260 millones de euros, 166 millones por encima de la del pasado ejercicio, según consta en el proyecto de ley de presupuestos para 2018 que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno para el próximo año. (ov2043)

DERECHO OLVIDO

La A. Nacional reconoce el derecho al olvido de un particular ante Google

Oviedo (EFE).- La Audiencia Nacional ha avalado una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que obliga a Google a adoptar las medidas necesarias para evitar que el nombre de un particular aparezca vinculado a una información sobre una sentencia publicada hace más de diez años. (ov2057)

ESPECIES INVASORAS

Detectada por primera vez la presencia del insecto picudo rojo en Oviedo

Oviedo (EFE).- El Principado ha detectado por primera vez la presencia en Oviedo de varios ejemplares de picudo rojo o gorgojo de las palmeras, un insecto perteneciente a una especie exótica invasora y considerado de los más dañinos para estas plantas, sobre todo la canaria y la datilera, ya que provoca su muerte en la mayoría de los casos. (ov2052) (ov2059)

UE CARBÓN

Pola ve en la investigación de ayudas a térmicas una "curiosa coincidencia"

Oviedo (EFE).- El consejero de Industria, Isaac Pola, ha declarado hoy que el hecho de que se produzca la investigación de la Unión Europea a las ayudas concedidas por el Gobierno central a las centrales térmicas en el año 2007, cuando Iberdrola se plantea cerrar la central térmica de Lada y de Velilla (Palencia), es una "curiosa coincidencia". (ov2033) (ov2003) (ov2013) (ov2040) (ov2042)

PARTIDOS PODEMOS

Piernavieja y Llaneza disputarán a Ripa la dirección de Podemos Asturies

Oviedo (EFE).- El diputado regional de Podemos Asturies Héctor Piernavieja, crítico con la actual dirección del partido, y la exedil de Langreo Vanesa Llaneza disputarán finalmente la secretaría general de la formación morada a Daniel Ripa, que opta a la reelección bajo la marca de "Asturias 2019". (ov2064)

GIJÓN MUNICIPAL

Foro hará un esfuerzo de negociación pero contempla prorroga presupuestaria

Gijón (EFE).- El gobierno local en el Ayuntamiento de Gijón hará un esfuerzo de negociación con el PSOE, IU, PP y Ciudadanos pero contempla "sin dramatizar" un escenario de prórroga presupuestaria, ha informado hoy el teniente de alcalde, Fernando Couto. (ov2016) (ov2023)

JUICIO ASESINATO

Afronta 11 años de cárcel por intentar matar a un policía jubilado en Gijón

Oviedo (EFE).- La Fiscalía solicita una pena de once años de prisión y diez de alejamiento para el procesado por intentar asesinar con un machete a un agente de la Policía Nacional jubilado en Gijón el pasado mes de enero. (ov2012)

CULTURA ÓPERA

Arteta, De León y Álvarez traen a Oviedo el amor del alma de Andrea Chénier

Oviedo (EFE).- La soprano Ainhoa Arteta, el tenor Jorge de León y el barítono Carlos Álvarez estrenarán el 7 de diciembre en el Teatro Campoamor la ópera Andrea Chénier, de Umberto Giordano, que, enmarcada en la revolución francesa, pone su centro de atención en el "amor del alma". (ov2032)

ESTADÍSTICA

I+D El gasto en I+D se recuperó en Asturias un 1,7% en 2016, hasta 161,4 millones

Oviedo (EFE).- El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) alcanzó el pasado año en Asturias 161,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento en relación al ejercicio anterior, por encima del crecimiento medio nacional del 0,7 por ciento, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). (ov2008)

NATURALEZA INVESTIGACIÓN

Editan la mayor descripción detallada de la vegetación peninsular

Oviedo (EFE).- Las de 60 investigadores de España y Portugal han participado en la elaboración de la obra "The vegetation of the Iberian Peninsula", que proporciona la más completa descripción, actualizada y detallada, de la vegetación de la península Ibérica. (ov2019)