Afronta casi 13 años de cárcel por intenta matar a su ex pareja en Cudillero

Oviedo, 29 nov (EFE).- La Fiscalía del Principado de Asturias pide una pena de doce años y nueve meses de cárcel para un hombre acusado de intentar matar a su ex pareja en Cudillero, en agosto del pasado año.

El procesado, para el que la Fiscalía también pide cinco años de libertad vigilada con la prohibición de residir en Asturias, está acusado de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar, amenazas y delito en grado de tentativa.

El agresor y la víctima mantuvieron en Asturias una relación de dos años en la que las discusiones eran frecuentes, motivo por el que la mujer decidió ponerle fin en mayo de 2016.

Según detalla el escrito de acusación del Ministerio Público, el acusado no aceptó la ruptura y comenzó a llamarla reiteradamente por teléfono e incluso acudir al lugar de trabajo de la mujer para amenazarla si no retomaban la relación, con expresiones como "o eres mía o de nadie", o "si no vuelves, tu padre va a sufrir".

El acusado continuó mandando mensajes amenazantes hasta que, en la madrugada del 27 de agosto de 2016, la mandó uno en el que advertía: "vas a morir", motivo por el que el Juzgado de Instrucción número 1 de Pravia adoptó ese mismo día una medida de alejamiento y comunicación para el procesado, que entonces ya residía en Madrid.

La Fiscalía apunta que, en la madrugada del día siguiente, el acusado se desplazó hasta Avilés con un cuchillo de hoja de 11,5 centímetros de longitud.

Cuando se encontraba en la estación de tren, fue identificado por un policía local personado allí a requerimiento de la madre de la mujer.

Tras incautarle el arma, el procesado fue conducido a dependencias de la Policía Local de Avilés, donde se le notificó el auto del Juzgado de Instrucción de Pravia que le imponía la medida de alejamiento.

Inmediatamente después, el procesado, a pesar de haber sido informado de las prohibiciones que pesaban sobre él, se dirigió a Cudillero.

Una vez allí, continúa el escrito de la Fiscalía, fue hacia el lugar donde trabajaba su ex pareja "con la intención de acabar con su vida", aunque fue detenido por la Guardia Civil cuando se encontraba a unos diez metros de distancia de la mujer.

En ese momento, el procesado manifestó a los agentes su intención de acabar con la vida de la mujer en cuanto quedase en libertad.

Posteriormente, en dependencias de la Guardia Civil de Soto de Luiña, reiteró su intención de matar a la mujer, "junto al gilipollas que está con ella y todo el que se ponga por delante".

Añadió que luego se entregaría y pagaría por ello, y que su ex pareja se había librado esta vez porque su madre había avisado a la Policía Local de Avilés.

El juicio se celebrará a las 10:00 horas de mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincia.