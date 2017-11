Un corte de tensión motiva la quema de gas bruto en ArcelorMittal

Avilés, 30 nov (EFE).- Un corte de tensión ocurrido a las 10:15 horas de hoy ha motivado la quema de gas bruto en las antorchas de las baterías de coque de ArcelorMittal en Avilés por razones de seguridad y, según han explicado fuentes de la empresa a Efe, para evitar su emisión a la atmósfera.

Según las mismas fuentes, la situación se ha normalizado a las 10:30 horas y se está investigando la causa del corte de emisión.

El Colectivo Ecologista de Avilés (CEA) ha denunciado los hechos ante la Consejería de Medio Ambiente del Principado que, según ha asegurado, alarmó a los vecinos por la presencia de nubes negras y el encendido de todas las antorchas de la instalación ante el exceso de presión en las cámaras.

"Cuando no es una nube, es una fuga o un vertido, no hay mes que no haya un accidente en unas instalaciones viejas y que funcionan con una importante precariedad", lamenta la organización conservacionista.

En opinión del CEA, "la empresa tiene que tomar medidas decididas de mejora ya, si quiere que sigan funcionando, no se puede permitir por más tiempo esta precariedad con el impacto que supone".

El Colectivo remarca su defensa en el empleo industrial, "pero no a cualquier precio y menos a cuenta de la salud de los vecinos".