XsP critica que Principado pretenda "volver a la inacción" en contaminación

Gijón, 1 dic (EFE).- El concejal de Xixón Sí Puede (XsP) David Alonso ha criticado hoy que el Gobierno del Principado de Asturias pretenda "volver a la casilla de salida de la inacción" en materia de contaminación al "minimizar" el problema que hay en Gijón.

El edil se ha referido a unas declaraciones realizadas ayer en la Junta por el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, diciendo que "los planes son eficaces y la contaminación ha bajado".

"Los planes no son eficaces porque la segunda parte de su afirmación también es incierta. La contaminación no ha bajado, sino que se mantiene o sube, luego los planes no son eficaces", ha contrapuesto Alonso, que ha remarcado que el propio Lastra, hace tres meses, reconoció en sede Parlamentaria que en Gijón y todo el área central "hay un problema gravísimo de contaminación atmosférica".

En opinión del concejal, la actitud del Principado es "preocupante", ya que "parece que vuelven por los fueros" de la exconsejera Belén Fernández de "negar el problema de contaminación".

"No pueden pretender que vengamos terceros a seguir poniendo soluciones sobre la mesa, porque la responsabilidad de Gobierno les corresponde a ellos. Nosotros seguiremos colaborando y ayudando, pero para eso lo primero es reconocer la realidad y la realidad no es que los planes son eficaces y que la contaminación ha bajado", ha advertido Alonso.