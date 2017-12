Fernández descarta un pactar con el PP porque no puede "desfiscalizar" ya más

Oviedo, 1 dic (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado hoy que no se avergüenza de los pactos alcanzados con el PP para aprobar los presupuestos regionales de 2015 y 2017, pero que las diferencias que mantienen en materia de educación, y especialmente en materia fiscal, hacen imposible que puedan repetir un acuerdo que suponga una nueva bajada de impuestos antes de que finalice la actual legislatura.

El proyecto de presupuestos del Principado para 2018 aprobado el martes por el Ejecutivo asturiano centra la mayor parte de las preguntas que los grupos de oposición han planteado hoy al presidente del Principado en el pleno de la Junta General.

El proyecto trasladado el martes al Parlamento regional para su tramitación asciende a 4.485 millones de euros, de los que 2.994 millones, el 66,7 % del total, se destina a gasto social, y otros 374 millones a inversión productiva, un 21 por ciento más que este año.

El proyecto está siendo objeto de negociación con Podemos e IU que, entre otras requisitos para el acuerdo, han planteado la extensión y gratuidad de la red de cero a tres años, más gasto social o la creación de una unidad anticorrupción.

En este contexto, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, ha preguntado al presidente asturiano si "el Gobierno que preside tiene condicionantes a la hora de tomar decisiones".

En su respuesta, el jefe del Ejecutivo asturiano ha asegurado que los tiene como cualquier presidente a la hora de tomar decisiones que se ven afectadas por los escasos recursos.

El condicionante político en una Cámara tan fragmentada como la asturiana, con seis grupos, también ha sido señalado por el presidente como un condicionante para un presidente que además, ha asegurado que "si hay algo peor que gobernar con aliados es gobernar sin ellos", en referencia a la minoría con la que Gobierno el PSOE.

A raíz de que la presidenta volviese a ofrecer la posibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario, como el que ya alcanzaron para las cuentas públicas de 2015 y 2017, Javier Fernández ha asegurado que el año pasado ya hubo dificultades para llegar a un acuerdo en materia de fiscalidad y que su Gobierno ya "ha exprimido todas las posibilidades de avanzar en la desfiscalización" en lo que resta de legislatura y que por eso no pueden pactar de nuevo los presupuestos con los populares.

"No me avergüenzo de ello. No quiera ver fantasmas donde no los hay", ha afirmado el presidente que ha asegurado que este Gobierno tampoco va a superar la regla de gasto, el déficit o la deuda establecida para la comunidad desde el Estado.

En respuesta al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que le ha preguntado sobre qué compromisos en materia de derechos y servicios públicos esenciales asume su Gobierno para el próximo año 2018, el presidente ha señalado que el "el contenido social del presupuesto es evidente".

De hecho, ha recordado que el coordinador de IU, Ramón Argüelles ha dicho que "reconoce la mano de IU en el presupuesto, y eso es fundamental para un acuerdo" y ha incidido en que el proyecto garantiza la financiación del salario social básico, que aumenta más del 14 por ciento, entre otras cuestiones reivindicadas por la coalición.

Asimismo ha asegurado que el Gobierno quiere poner en marcha de la forma más rápida posible la Ley de garantías y mínimos derechos vitales

Ha advertido a Llamazares que tienen una interpretación distinta de como debe abordarse el liderazgo, -"no significa eso que no me implique en estos asuntos"- y ha asegurado que su Gobierno no plantea ningún veto a ninguna política impositiva, pero que hay que tener en cuenta que las decisiones que se tomen ahora sobre este campo deben tener en cuenta el duro debate que se va a abrir con la reforma del sistema de financiación autonómica.

Al portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, interesado en saber si el presidente considera que el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 contribuirá "a sacar a Asturias de la cola del crecimiento económico", Fernández le ha respondido que sí, que "ayudaría a hacer avanzar la economía regional".

Ante los datos barajados por el portavoz de la formación naranja, el presidente le ha recriminado que esté "abonado al discurso del pesimismo" algo que, en su opinión, "no procede para un partido tan nuevo".

El presidente autonómico le ha recordado que el incremento de los recursos del presupuesto regional no está tampoco directamente vinculado al crecimiento del Principado "porque los recursos vienen del sistema de financiación autonómico" y que lo interesante es indagar en los factores por los que Asturias crece menos.

Por último, le ha recordado que Ciudadanos apoyó el presupuesto que está en vigor y que si le parece malo y continuista el proyecto elaborado por el Gobierno para 2018, que aumenta más del 6 por ciento y recoge un 21 por ciento más de inversiones, entonces está diciendo que es aún peor el que apoyó hace un año.