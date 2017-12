Podemos cree que la deuda es una "excusa" para no tomar medidas sociales

Oviedo, 1 dic (EFE).- El portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, ha afirmado hoy que el problema de la deuda contemplada en los presupuestos autonómicos para 2018 no es su magnitud, sino "su origen y gestión", y ha considerado que supone "un factor limitante o excusa" para no implementar medidas sociales.

En el turno de preguntas al presidente del Principado, Javier Fernández, en el pleno de la Junta General, Emilio León ha sostenido que "de alguna manera, la cuestión de la deuda supone un factor limitante o una excusa para no implementar medidas sociales" como las que propone Podemos, y ha abogado por "desmontar la idea" de que la no implantación de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años es "un problema económico".

"El problema no es la magnitud de la deuda, sino su origen, cómo se gestiona, su evolución y como se utiliza", ha afirmado León, quien ha desechado el argumento de que la deuda asturiana sigue siendo de las más bajas de las comunidades autónomas, porque, según ha detallado, Asturias también ha recibido inyecciones de fondos estructurales estos años.

En este punto, ha señalado que su evolución es "preocupante", ya que entre 2007 y 2017 ha subido en 300 millones y en ese mismo periodo el presupuesto autonómico tan solo ha crecido en 250, de modo que "aumenta la deuda y no se traduce en mayor gasto y refuerzo de las políticas sociales".

En este sentido, el portavoz de Podemos ha dicho que a pesar de que en el papel el presupuesto sube en 259 millones, 93 millones atienden al crecimiento de la deuda, que pesa un 12 por ciento en el total del presupuesto asturiano, con lo que hace que salga a "deber" y toca a 533 euros por persona.

Desde Podemos apuestan por inversiones que no sean "simplemente concesiones" o "guiños" presupuestarios, sino que supongan una "reorientación clara de las políticas" y en este sentido, León ha abogado por invertir en la educación y en concreto, en el tramo de 0 a 3 años, que harán a Asturias "un poco más grande" y no centrarse en destinar dinero a entidades bancarias que no pagan la deuda.