Podemos decidirá si presenta enmienda de totalidad al terminar comparecencias

Oviedo, 5 dic (EFE).- Podemos Asturies esperará a que finalice la ronda de comparecencias de los consejeros del Gobierno en la Junta General para tomar una decisión sobre la presentación o no de una enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos del Principado, según ha señalado hoy su portavoz parlamentario, Emilio León.

Las comparecencias se prolongarán hasta el próximo martes y el plazo para la presentación de enmiendas parciales y de totalidad se extenderá hasta el día 20 dos días antes de que se celebre el pleno en el que se debatirán las segundas, cuya aprobación determinaría la devolución del texto al Gobierno y la habilitación de una prórroga.

Después de que el Ejecutivo rechazara un nuevo acuerdo con PP y Ciudadanos dadas las exigencias de ambos grupos de rebajas fiscales, los nueve votos de Podemos son imprescindibles para garantizar la aprobación de las cuentas públicas de 2016 dado que el apoyo de los cinco diputados de IU no lo aseguraría por sí solo.

Según León, hasta ahora sigue sin haber "avances significativos" en las exigencias de Podemos en cuestiones como el funcionamiento del Servicio Público de Empleo o la mejora en la regulación de las contrataciones públicas para favorecer a empresas comprometidas con los derechos laborales y la economía asturiana en lugar de apostar por el precio como único criterio.

Además, ha cuestionado que el Gobierno no dé garantías de cómo pretende reorganizar el ciclo educativo de 0 a 3 años que Podemos exige incorporar a la red pública dándole carácter gratuito y siga sin explicar por qué modelo apuesta o si renuncia a sumarse al criterio del PP que pasa por universalizarlo mediante conciertos con centros privados.

"Llevan quince años con un modelo -el de consorciar los colegios con los ayuntamientos- y ahora parece que no saben por cuál apuestan y dicen que se lo tienen que pensar", ha señalado León, que ha lamentado que el Gobierno atienda "tan rápido" las demandas de los bancos para pagar la deuda y no las de las familias que siguen asumiendo el coste de enviar a sus hijos a las escuelas infantiles.

León se ha expresado así tras asistir al acto institucional celebrado en la Junta General del Principado con motivo del Día de la Constitución, que se conmemora mañana, donde su homólogo de IU, Gaspar Llamazares, ha reiterado la voluntad de su grupo de alcanzar un acuerdo presupuestario con el Gobierno regional.

Llamares ha recordado que la coalición ya ha garantizado que no "bloqueará" los presupuestos y no presentará enmienda de totalidad con lo que se debate entre la abstención o el apoyo a las cuentas de 2018 pese a que, ha lamentado, "el Gobierno no parece tener muchas ganas" de conseguir el respaldo de IU.

El portavoz de la coalición ha exigido del Gobierno "claridad y superación de incertidumbres y compromiso" para lograr el apoyo de sus cinco diputados y que, con el respaldo de otros grupos, Asturias pueda tener presupuestos y no verse obligada a prorrogar los de 2017 pactados por el Gobierno con PP y Ciudadanos.