Sanjurjo pide prudencia y huir de maximalismos en la reforma constitucional

Oviedo, 5 dic (EFE).- El presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, ha reclamado hoy afrontar "con prudencia, pero sin pausas" el proceso de reforma de la Constitución en el que, a su juicio, se debe huir de maximalismos y evitar que primen los intereses partidistas o la inacción.

"La dilación como estrategia política no sirve", ha señalado Sanjurjo durante el acto institucional celebrado en la Cámara asturiana con motivo del Día de la Constitución, que se conmemora mañana, en el que ha defendido que las leyes se cambian porque no son "inmutables", pero que ese proceso sea fruto "de una profunda reflexión" dado que las prisas "no son buenas consejeras".

En su intervención en el Salón Europa de la Junta General ante varias decenas de invitados entre los que, además de diputados y miembros del Gobierno, se encontraban autoridades políticas, civiles y militares, Sanjurjo ha abogado por avanzar en los acuerdos orillando los asuntos que impidan generar amplios consensos.

Para el presidente del Parlamento regional, el adjetivo "político" no debe cargarse de más connotaciones negativas dado que, ante la difícil situación que vive España, "no hay soluciones que no pasen por la política, por su recuperación como herramienta para la transformación de la sociedad".

Así, ha recordado que la Constitución que mañana cumple 39 años fue fruto "de la generosidad y de las renuncias de muchos españoles" y permitió integrar distintas ideologías y ha incidido en la necesidad de recuperar los consensos que permitieron su aprobación "para consolidar un esperanzador marco de convivencia" en el que las actuales y futuras generaciones "tengan cabida".

Según Sanjurjo, las constituciones se preservan adaptándolas a las nuevas circunstancias económicas y sociales de un país cuya democracia "no es perfecta, ninguna lo es" y que ha afrontado además un desafío independentista en Cataluña promovido "por la irresponsabilidad e inadmisible deslealtad de algunos".

Esa crisis "sin precedentes" supuso una quiebra de los principios básicos de cualquier sistema de convivencia, ha apuntado, y, ante el desprecio a la ley y a la convivencia y a la sublevación contra el Estado y contra las propias leyes fundacionales de Cataluña como comunidad, "sólo cabía, como se ha hecho, restaurar la legalidad y reafirmar la vigencia" de la Carta Magna.

En su intervención, Sanjurjo ha tenido además un "emocionado" recuerdo para el expresidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, fallecido ayer tras haber formado parte de las Cortes constituyentes en 1977 y jugar "un papel trascendental en las negociaciones para la entrada de España en la Comunidad Europea"

El presidente de la Junta General ha mostrado el sentimiento de la Cámara asturiana "por la pérdida de un gran hombre y un gran político" que fue también vicepresidente de la Comisión Europea, impulsor del programa Erasmus y que en su etapa al frente del Congreso visitó en diciembre de 2006 el Parlamento asturiano con ocasión del 25 aniversario del Estatuto de Autonomía del Principado.

Junto al Gobierno y a los grupos parlamentarios, al acto han asistido también los diputados y senadores asturianos en las Cortes Generales; los ex presidentes Vicente Álvarez Areces y Antonio Trevín; el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo; el alcalde de Oviedo, Wenceslao López; el Vicario General de la Diócesis, Jorge Fernándezy el Rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García.