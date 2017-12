Ripa afirma que en Podemos hay diferencias de proyecto "que son líneas rojas"

Oviedo, 7 dic (EFE).- El secretario general de Podemos Asturies y candidato a la reelección, Daniel Ripa, ha afirmado hoy que en el proceso de primarias abierto en su partido existen "diferencias de proyecto" que constituyen "líneas rojas" en cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción o los posibles acuerdos con el PSOE.

Para Ripa, en este proceso "se dirimen cambios sustanciales" dados los planteamientos de la candidatura que lidera y las encabezadas por Héctor Piernavieja y Vanesa Llaneza en aspectos como los fondos que hasta ahora ceden los representantes de Podemos a iniciativas sociales y que, ha afirmado, los otros dos candidatos plantean destinar a financiar al partido morado.

En la misma línea ha situado la posibilidad de "cambiar la línea anticorrupción" de Podemos, que se ha personado en casos como el Marea, El Musel, los fondos de formación de UGT o Gitpa y ha advertido de que el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, -condenado a seis años de cárcel- "estaría contento de que Podemos dejase de azuzar en los tribunales".

Además, ha advertido del riesgo de que se planteen "el acercamiento por el acercamiento" al PSOE "sin garantías ni compromisos firmes", un camino que, ha subrayado, "ya se conoce en la política asturiana" y ha puesto como ejemplo la demanda de Podemos de un ciclo educativo de 0 a 3 años público, gratuito y universal como exigencia para apoyar la aprobación de los presupuestos del Principado para 2018.

Después de que su adversario en las primarias Héctor Piernavieja se comprometiera hoy ante notario a renunciar a su escaño en la Junta General si es elegido secretario general, Ripa ha pedido la misma "firmeza" ante "cuestiones fundamentales que se están intentando cambiar en Podemos" desde las otras candidaturas.

Además, ha recordado que Piernavieja ha compatibilizado hasta ahora su presencia en la Junta con el cargo de secretario general de Podemos en Mieres y ha apuntado la posibilidad de que su candidatura sea sólo "un brindis al sol" dado que opta también a formar parte del Consejo Ciudadano "y eso es incompatible".

"Las dimisiones en política se tienen que dar cuando se pierde y no se comparte el proyecto político. Yo no podría seguir como diputado si hubiese un proyecto que tirase abajo los ejes éticos de nuestras donaciones, que dejases de luchar contra la corrupción o que se acercase al PSOE", ha señalado el dirigente morado.

Ripa, que ha incidido en que es el único secretario general autonómico que no ostenta la portavocía parlamentaria, ha asegurado que no podría defender un proyecto político que no compartiese dado que no entró en política "para guardar un sillón" y que en ese caso dimitiría para volver a realizar "un trabajo de militante".

El secretario general de Podemos ha hecho estas afirmaciones en Pravia durante una parada de una ruta en tren y autobús entre San Antolín de Ibias y Covadonga en la que ha constatado los fallos en las conexiones del transporte público, en los que influye el desmantelamiento de Feve, y que sufren "vecinos de zonas olvidadas"

La campaña electoral en Podemos Asturies finalizará mañana y el sábado se iniciará la votación telemática y presencial que se prolongará hasta el 13 de diciembre para proclamar los resultados dos días después, un proceso en el que se ha retrasado la publicación del censo de inscritos con derecho a voto.

La actual dirección se ha comprometido a confirmar antes del sábado quiénes tienen derecho a votar en una formación con unas 16.300 personas inscritas de las que más de 8.000 se les considera 'activos' -los que tienen derecho a voto- al haber accedido al portal de participación al menos una vez en el último año.