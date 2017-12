Asociación Jusapol descarta trabajar a reglamento si no hay equiparación

Madrid, 12 dic (EFE).- El portavoz de la asociación por la equiparación salarial Jusapol, Antonio Vázquez, ha negado hoy que los policías nacionales y los guardias civiles vayan a trabajar a reglamento si no se consigue la equiparación con los agentes autonómicos, como anunciaron recientemente representantes de los agentes en rueda de prensa.

Vázquez se ha pronunciado así durante una concentración convocada hoy por Jusapol frente al Ministerio del Interior en la que han participado cientos de agentes para pedir que el ministro Juan Ignacio Zoido concrete "en qué términos se va a plantear la equiparación, en cuántos años y con qué cantidades en los presupuestos", y expresar su apoyo a un agente al que se ha abierto expediente por exhibir una pancarta y una camiseta a favor de la equiparación en la entrada de los premios Princesa de Asturias.

El portavoz y letrado de Jusapol ha asegurado que "nunca se planteó" y que es "una equivocación" la posibilidad anunciada el pasado 29 de noviembre por representantes de los cinco sindicatos de Policía Nacional y las ocho asociaciones de guardias civiles de llevar a cabo más movilizaciones y, sobre todo, trabajar a reglamento, si el ministro del Interior no cumple con sus planes de equiparación salarial.

Los secretarios generales del SPP y de AUGC, José Antonio Calleja y Alberto Moya, explicaron ese día en nombre de todos que si Zoido no comparecía ante los órganos de representación de ambos cuerpos y sus representantes sobre este asunto se plantearían otras medidas de presión como manifestaciones y concentraciones, trasladar a la UE sus reivindicaciones e, incluso, trabajar a reglamento.

Hoy el representante de Jusapol ha asegurado que "nunca se planteó esa alternativa ni por Jusapol ni por otra representación" y que se trata de "una equivocación", ya que "nunca hubo ninguna intención por parte de policías o guardias civiles de trabajar molestando a ciudadanía, sino todo lo contrario", con el objetivo de tener apoyo ciudadano.

"La sociedad ha respondido muy bien a Policía y Guardia Civil y no vamos a molestar, vamos a seguir trabajando pase lo que pase, se nos equipare o no se nos equipare", ha sostenido, y ha recordado que trabajar a reglamento "es una medida sistemáticamente rechazada por Policía y Guardia Civil y por las representaciones sindicales y Jusapol".

Vázquez ha insistido en que Interior "tiene que decir qué cantidades y en cuánto tiempo" se destinarán a la equiparación y reunirse con los representantes de ambos cuerpos.

Durante la manifestación los congregados, más de mil según los convocantes, han efectuado pitadas y han desplegado pancartas con el lema "equiparación salarial ya" y otra en apoyo de un agente al que se ha abierto expediente por mostrar un cartel y llevar una camiseta de Jusapol durante la entrada del rey Felipe VI a la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo.

"Jusapol somos todos. Todos somos Txema. Prohibido rendirse" rezaba la pancarta para expresar su apoyo a este agente, que prestar servicio en San Sebastián y que protagonizó esa protesta junto a otros diez agentes, aunque solo le han abierto expediente a él.

Hoy tenía que declarar en dependencias de la Dirección General de la Policía por este asunto y miembros de Jusapol le han acompañado "para manifestar que no tenemos ninguna obligación de responder a hechos que no se han concretado y que no tienen justificación para un expediente", ha dicho Vázquez.

En la manifestación han participado representantes de todos los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, así como el presidente de Vox, Santiago Abascal.