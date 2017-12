Montoro: El debate de financiación no puede obviar el calendario político

Madrid, 12 dic (EFE).- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho hoy que no se puede abordar la financiación autonómica "sin los legítimos gobernantes de una comunidad tan importante como Cataluña" y, por ello, ha insistido en que el debate sobre la reforma "no puede olvidar el calendario político".

En los pasillos del Senado tras la sesión plenaria, Montoro ha insistido en que "lo prioritario" en este momento para España es la convocatoria de elecciones en Cataluña y ha dicho confiar en que tras los comicios salga un Gobierno "legal, democrático y comprometido" con la reforma de la financiación autonómica.

A la pregunta de si para en el nuevo modelo se está teniendo en cuenta el planteamiento del presidente vasco, Íñigo Urkullu, que ha sugerido el concierto económico como referente, Montoro ha respondido que "Urkullu tiene todo el derecho a hacer las propuestas que quiera" pero se está hablando de las autonomías de régimen común y de cómo garantizar que no haya diferencias en el acceso a los servicios públicos fundamentales independientemente del lugar de residencia.

A la cuestión de si no se convocará el Consejo de Político Fiscal y Financiero (CPFF) hasta que no haya nuevo consejero de Hacienda en Cataluña, Montoro ha precisado que "no necesariamente", pero ha insistido en que "lo prudente" es esperar a la celebración de las elecciones.

El titular de Hacienda ha recordado que el CPFF no es deliberativo, aunque se ha ofrecido a que sí lo sea, como ha ocurrido en alguna ocasión, y ha reiterado que "lo suyo" es que se reúna "con las negociaciones ya avanzadas" para que se pueda someter a votación la propuesta del nuevo modelo.

Y para ello, ha insistido "necesitamos al PSOE, a las comunidades gobernadas por socialistas y un nuevo Gobierno en Cataluña".