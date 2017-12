IU de Avilés reprocha al PSOE que no valore sus propuestas presupuestarias

Avilés, 13 dic (EFE).- La portavoz del grupo municipal de IU de Avilés, Llarina González, ha echado hoy en cara al Gobierno Local, del PSOE, no sólo que no haya iniciado todavía la negociación para los presupuestos de 2018, si no que ni siquiera haya valorado su propuesta de crear una renta social municipal.

"Nosotros lanzamos ya una propuesta el pasado 23 de noviembre de crear la renta social municipal y no sabemos nada de si la acepta o no la acepta, ya hemos puesto el debate encima de la mesa y seguimos esperando por ellos", ha declarado Llarina González.

IU propuso la habilitación de una partida en los presupuestos de 2018 de un millón de euros para crear una renta social destinada a todos los vecinos que tengan problemas económicos para atender su vida cotidiana.

La renta social municipal se plantea para los ciudadanos que tienen ingresos pero que son insuficientes para atender gastos cotidianos.

Además, IU propone, como en años anteriores, la congelación de la política de privatización de los servicios municipales y que se paralice lo que califica de destrucción de empleo público en el Ayuntamiento.

La portavoz municipal de IU ha asegurado que no entiende cómo se pretenden aprobar unos presupuestos antes de que finalice el año cuando el PSOE tiene previsto presentarlos la semana que viene.

Llarina González teme que el Gobierno Local "haga un poco un paripé de negociación porque lo que parece es que no está muy interesado en ello, sin darse cuenta de que son minoría y necesitan establecer acuerdos con la oposición".