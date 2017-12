La Junta de CyL pedirá al Ministerio restitución de "papeles de Salamanca"

Valladolid, 14 dic (EFE).- La Junta de Castilla y León se dirigirá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que se proceda a la devolución, por parte de la Generalitat, de los papeles del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca que aún no han sido restituidos a sus propietarios o que salieron por error.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tras conocerse ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó la petición de un particular para que la Generalitat devuelva al Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, esos documentos.

Al no ser posible por esa vía de petición, la de un particular, la restitución de esos papeles, será la consejera de Cultura de Castilla y León, Josefa Garcirac, la que se dirija al Ministerio para que "se vayan devolviendo esos documentos, que según la ley deben volver" a esta comunidad.

Se trata tanto de los que eran de particulares y que no han sido reclamados, como los que se enviaron por "error", ha explicado Marcos.

Según se conoció ayer, la Sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal catalán desestimó el recurso planteado por un particular, Policarpo Sánchez, contra la decisión adoptada en enero de 2014 por el entonces conseller de Cultura Ferran Mascarell, que se negó a devolver estos documentos, incautados durante la Guerra Civil y que fueron devueltos a partir de la Ley de restitución aprobada en 2005.

El demandante, un investigador y asiduo usuario del Archivo General de la Guerra Civil, en Salamanca, pidió que la Generalitat devolviera todos los archivos que le habían sido transferidos que no habían sido incautados en Cataluña, que no pudieron ser retornados a sus legítimos titulares o sucesores, que fueron entregados a personas que no guardan relación con sus propietarios originales y que no fueron digitalizados en su integridad.

El TSJC ha desestimado esta demanda por cuestiones técnicas del ámbito jurídico, al entender que el recurso no encaja en la acción popular y que la petición se plantea ante la Generalitat, que carece de competencias para resolver, ya que fue el Ministerio de Cultura quien autorizó la salida de estos fondos documentales a través de órdenes dictadas entre 2006 y 2011.