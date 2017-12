Comunidades del PSOE acatarán oposiciones docentes con fases eliminatorias

Madrid, 20 dic (EFE).- Las comunidades autónomas con gobierno socialista -Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares- no quieren que las próximas oposiciones para docentes cuenten con fases eliminatorias, pero lo acatarán.

Lo han asegurado varios consejeros de Educación socialistas poco antes de entrar a la reunión sectorial que preside hoy el ministro Íñigo Méndez de Vigo y que tiene como punto central de debate el real decreto que debe fijar el reglamento de las oposiciones para profesores.

Educación sostiene que es "fundamental" que los profesores tengan los conocimientos mínimos de la materia que tienen que enseñar a los alumnos, por lo que deben superar con, al menos, un 5 la prueba eliminatoria de conocimientos en las oposiciones a docentes.

Sin embargo, las comunidades socialistas y varios sindicatos de docentes piden que no sea así para que los profesores que llevan como interinos trabajando desde hace años tengan más facilidades en la prueba.

El consejero de Educación de Baleares, Martí March, y el secretario autonómico de Educación valenciano, Miguel Soler, han explicado a la prensa que la postura "común" socialista es que las pruebas "no sean eliminatorias" después de años sin oposiciones y dado el alto número de interinos, pero que lo que salga de esta reunión se acatará ya que es solo consultiva y luego el Ministerio es el que toma la última decisión.

"Pedimos el 5 en una única prueba como cuando el periodo de transitoriedad de la LOE (anterior ley a la Lomce)", según Soler, que ha recordado que las ocho comunidades socialistas defienden que "estamos en una situación excepcional".

Además, "no se conseguirá reducir la interinidad al 8 % (ahora está en más del 20 %) si no se elimina la tasa de reposición y queda al cien por cien", ha recalcado.

El consejero de Educación de Asturias, Genaro Alonso, ha coincidido en resaltar la necesidad de bajar la tasa de interinidad al 8 % para lograr la estabilización del profesorado, puesto que la actual es "muy elevada y prácticamente insostenible".

"Deseamos que este real decreto se promulgue cuanto antes, no más allá del mes de febrero, porque si no dificultaría la convocatoria de oposiciones el año que viene", ha dicho Alonso, que ha abogado también por "la valoración antigüedad, mantenimiento temarios y el carácter no eliminatorio de las pruebas".

La consejera de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha señalado que el Ministerio ha perdido en este tema "una gran oportunidad" porque "era el momento de mantener la paz social" pues el que las oposiciones no tengan fase eliminatoria era una petición de los sindicatos y colectivos de interinos.

En su opinión, se podía haber hecho así con "voluntad política".