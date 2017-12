El Gobierno ve "tiempo" para negociar con Podemos hasta votar presupuesto

Oviedo, 20 dic (EFE).- El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana y portavoz del Gobierno autonómico, Guillermo Martínez, ha considerado un "error" que Podemos presente una enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales para 2018, al tiempo que ha indicado que no cierran la puerta ni dan la espalda al diálogo porque "hay tiempo" para negociar hasta que se vote el presupuesto.

Así lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el mismo día en que se ha conocido que Podemos presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas públicas para 2018.

El consejero ha visto un "error" que Podemos presente una enmienda a la totalidad, pero ha dicho que "hasta que no se vote hay tiempo para alcanzar un acuerdo".

"Hemos hecho importantes cesiones y ahora es Podemos quien tiene que elegir entre la responsabilidad con Asturias y el resentimiento con la izquierda y el PSOE", ha sostenido Martínez, quien ha remarcado que la disposición del Gobierno "ha estado, está y estará siempre del lado del acuerdo".

En esta línea, ha apuntado que no entiende que "Podemos desprecie todos estos avances" y ha considerado que sería "una irresponsabilidad política manifiesta y un desprecio al entendimiento de la izquierda y a las personas que más necesitan la ayuda pública" que Podemos no apoyara los presupuestos.

Martínez, que ha defendido que "en ningún momento" han dicho que no a las propuestas que Podemos, ha relatado que las pasadas han sido semanas de diálogo en las que el Gobierno ha hecho "múltiples y muy importantes cesiones", que han derivado en avances presupuestarios y extrapresupuestarios y que han permitido un acuerdo con IU y "deberían permitir un acuerdo con Podemos".

Como ejemplos de acuerdos, ha citado la creación de una unidad anticorrupción independiente del Gobierno, el compromiso a dar una solución a los planes locales de empleo y el impulso al salario social y a las ayudas a la vivienda.

Ayer mismo, ha continuado, el Gobierno hizo una nueva propuesta para impulsar la red de escuelas infantiles en los presupuestos de 2018 y 2019 y se comprometió a que "ninguna demanda" de los municipios que cumplan los requisitos se quede sin atender.

El proyecto ya incluye una rebaja de las tasas de dichos centros de hasta el 50 por ciento y además el Gobierno se ha comprometido a que antes de mayo haya sobre la mesa un informe sobre la hoja de ruta de un posible cambio de modelo de la etapa de 0 a 3 años, que sería de gestión pública, ha relatado.

"El Gobierno no ha dicho no al sistema público, gratuito y voluntario de escuelas infantiles integrado en el Principado", ha remarcado Martínez, quien ha precisado que la "única diferencia" entre su propuesta y la de Podemos es que, "por pura responsabilidad", un Gobierno no puede comprometerse a hacer pública y gratuita la red de 0 a 3 años "de hoy para mañana", ya que es un trámite "muchísimo más complejo que requiere encajes legales, análisis de costes, conciliación y normativa laboral".

Además, ha señalado que el modelo público exigiría que la red se extendiese por todo Asturias y hay que estudiarlo, por lo que ha abogado por no "simplificar diciendo que se trata solamente de voluntad política", salvo que esconda el "excusas y resentimiento contra la izquierda".

En esta línea, Martínez ha insistido en que las propuestas del Gobierno están "muy claras" y Podemos "debe elegir entre la responsabilidad con los asturianos o el resentimiento contra los socialistas", y ha alertado de que "probablemente", ésta es "la última gran oportunidad de alcanzar un entendimiento amplio de la izquierda en la Junta General".

Preguntado por si da por perdida la negociación, Martínez ha indicado que al Gobierno le corresponde hacer propuestas, ha destacado la "máxima disposición al diálogo y al acuerdo" y ha remarcado que han hecho "importantes cesiones".